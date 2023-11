Oso negro irrumpió durante propuesta de matrimonio en Monterrey I VIDEO

Un oso negro ingreso a un inmueble donde se llevaba a cabo una propuesta de matrimonio en San Pedro, Nuevo León Crédito: @HugoChavezM

Una propuesta de matrimonio en Monterrey, Nuevo León, se transformó en un inesperado encuentro con la vida salvaje.

Y es que el pasado 20 de noviembre, cerca de las 18:00 horas, un oso negro irrumpió durante la sesión fotográfica post-compromiso entre Leandro López y Isabel Torres, que se realizaba en el Parque Ecológico Chipinque, situado en el municipio de San Pedro Garza García.

El momento fue captado por uno de los presentes. En el video de 50 segundos de duración se observa cómo el ejemplar se aproxima a la joven pareja y a los fotógrafos. Sin embargo, lejos de caer en pánico, estos se mantuvieron inmóviles esperando a que el oso se retirara.

Gracias al ruido que generaron familiares y amigos, lograron alejar al oso sin causar ningún daño.

Leandro López señaló en entrevista para N+ que el encuentro se prolongó por aproximadamente tres minutos, los cuales describió como los “más eternos” de su vida. No obsante, ambos calificaron la anecodta como “inolvidable”.

“(Isabel) Ya me había dicho que sí (nos casemos) y todo. Gracias a Dios no fue durante la propuesta, ya poquito después nos estábamos tomando las fotos. Nuestra familia nos estaba esperando dentro de la cabaña para el brindis; y en eso de repente volteó a mi izquierda y había un oso muy grande y les digo a todos no se muevan, no se muevan”

“Era risa de nervios, porque la verdad estaba muy grande, y la verdad nos empezaron a decir no se muevan, no se muevan, y pues ahí estábamos, pero yo sí estaba nerviosa porque nadie nos estaba viendo y yo levantaba la mano para ver si alguien nos veía. Se me hizo eterno, fueron como tres minutos, pero se la pasó olfateando… Empezaron a grabar”, detalló Isabel.

El video se viralizó durante este miércoles, provocando un sinnúmero de reacciones:

Este encuentro se suma a una serie de avistamientos de osos en la región de Nuevo León, que han aumentado debido a la búsqueda de alimento y agua por parte de estos animales en zonas habitadas debido a la escasez en su hábitat natural.

Varios de estos avistamientos han sido compartidos en redes sociales y han generado diversos consejos sobre cómo actuar en caso de encontrarse con uno de estos mamíferos.

