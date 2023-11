Alito Moreno acusó a Samuel García de competir por la presidencia para beneficiar a la 4T

El líder del PRI arremetió contra el gobernador de Nuevo León (X/@alitomorenoc)

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, volvió a arremeter contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al que acusó de presuntamente beneficiar a la Cuarta Transformación al competir por la Presidencia de la República.

Te puede interesar: Alito Moreno y el PRI cierran filas con Adrián Rubalcava: “Estamos listos”

En una entrevista, el líder priista sentenció que las intenciones del mandatario local para el proceso electoral del próximo año no son competir por la titularidad del ejecutivo, sino dividir el voto para la oposición y así darle la victoria a la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Está claro que quiere participar en la elección para dividir el voto opositor”

Sin embargo, apuntó que no sólo es un movimiento de Samuel García, sino de todo Movimiento Ciudadano. Conviene recordar que el partido naranja no quiso entrar al Frente Amplio por México y aseguró que no iría con el PRI en ninguna opción, por lo que lo han acusado de trabajar a favor del oficialismo.

Alito Moreno acusó a Samuel García de dividir el voto de la oposición (FB/Isaac Barrios Ochoa)

Aunado a lo anterior, el también diputado federal cuestionó a García Sepúlveda por presuntamente actuar en contra de sus convicciones, pues recordó que el militante de MC votó en contra de la licencia que solicitó el entonces gobernador Jaime Rodríguez cuando quiso contender por la presidencia hace seis años.

Te puede interesar: Samuel García se burla de las candidatas presidenciales y asegura estar segundo en las encuestas

“Fue el único diputado del Congreso de Nuevo León que votó en contra de la licencia y que dijo que si se quería ir, que renunciara (...) no es congruente y miente”, expresó con Ciro Gómez Leyva.

Las palabras de Moreno Cárdenas se dieron unas horas después de que el propio Samuel García negó ser un aliado de Morena durante el proceso electoral del próximo año; sin embargo, expresó comprensión con los señalamientos del PRIAN y aseguró que tienen una candidata que no generó esperanza en la población.

Te puede interesar: Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian gira por México rumbo a elecciones del 2024: “No fue fácil”

“Es una falsedad. No se ocupa ser hostil con el PRIAN, están denostados, todas las métricas, focus group, los negativos y rechazos que tiene el PRI, sobre toda ahora que se junta el agua con aceite en el PAN, con una candidata que no generó esperanza ni la energía suficiente, pues yo creo que la gente los tiene en cajón de derrota”, expresó en el mismo espacio radiofónico.

PRI señaló a Samuel García de presuntamente retener salarios

Horas más tarde, en la cuenta oficial de X, antes Twitter, del tricolor se señaló a Samuel García de presuntamente aspirar a ser un dictador y lo denunciaron por supuestamente retener el salario de al menos siete mil trabajador de la Fiscalía, Poder Judicial, Poder Legislativo y órganos autónomos de la entidad.

De acuerdo a lo que explicaron, lo anterior respondería a la necesidad que tendría el mandatario local de presionar al Congreso de Nuevo León para que el gobernador interino sea afín a su proyecto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descartó a Javier Navarro —secretario de Gobierno— y a Arturo Salinas —presidente del Tribunal Electoral local— como suplentes.

PRI acusó a Samuel García de retener salarios (X/@PRI_Nacional)

Fue por todo lo anterior que el Revolucionario Institucional calificó toda la situación como “vergonzosa” y un atentado contra la clase trabajadora; además pidieron que la ley sea respetada y se dé el pago que corresponde a todos los empleados.

“El aspirante a dictador, @samuel_garcias, retuvo ilegalmente el salario de al menos 7 mil trabajadores de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de organismos autónomos estatales. Esto con el objetivo de presionar al Congreso de #NuevoLeón para que cumpla su capricho de designar un gobernador interino a su gusto. ¡Es una vergüenza que atenten contra la clase trabajadora! Ellos no tienen la culpa de la ambición desmedida de @MovCiudadanoMX. La ley se respeta, y los trabajadores también”, se pudo leer.