La razón por la que AMLO reconoció a García Harfuch pese a que perdió contra Clara Brugada

AMLO aseguró que está satisfecho con los resultados de la contienda interna de Morena EFE/ Presidencia de México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró estar conforme con la elección de candidatos y candidatas a gubernaturas que hizo Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Además, reconoció incluso a los aspirantes que fueron descartados, incluido Omar García Harfuch, quien aspiraba a la candidatura en la Ciudad de México.

Te puede interesar: ¿Y Gatell? Morenistas de la CDMX dividen porras entre Omar García Harfuch y Clara Brugada

El mandatario nacional refirió que los hombres que declinaron a favor de mujeres aunque estaban mejor posicionados que ellas, demostraron apego a los principios y convicciones de la Cuarta Transformación. Tal fue el caso de García Harfuch, quien cedió la candidatura a Clara Brugada.

“Estoy la verdad muy contento, muy satisfecho porque fue un proceso ordenado, democrático, de altura de miras, porque hubieron quienes ganaron, hombres y declinaron por mujeres, pusieron por delante las convicciones, los principios que se tienen en Morena”, declaró este 11 de noviembre en un encuentro con la prensa.

Te puede interesar: Así ha sido la relación entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, su posible sucesora en la CDMX

Bajo este tenor, el presidente reiteró que en la política se debe luchar por causas y no por cargos, ya que considera como objetivo principal el hecho de servir a la nación.

El exjefe de la policía declinó a favor de Clara Brugada Foto. X/@lalodelmazo

“Lo más importante es luchar en beneficio del pueblo y de la nación. Hay que luchar por causas justas, no por cargos. No es la política un negocio lucrativo, la política no es para ambiciosos”, dijo.

Te puede interesar: Los adjetivos que usó Brugada para Harfuch tras saber los resultados de la encuesta de la 4T en la CDMX

López Obrador también reconoció las acciones del presidente nacional de Morena, Mario Delgado y de Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Estuvo muy bien conducido por los dirigentes de Morena, y por la que tiene el bastón de mando, porque yo ya nada más soy, pues un militante con licencia. Quién conduce el movimiento de transformación es Claudia Sheinbaum”, afirmó.

Tras posicionarse sobre el proceso de Morena, López Obrador mencionó que espera que los partidos opositores también elijan a sus candidatos y candidatas ordenadamente, poniendo por encima los intereses de los mexicanos.

Margarita González , ex titular de la Lotería Nacional será la abanderada de MORENA para la gubernatura en Morelos Foto: Cuartoscuro

“Deseo que todo sea de manera democrática, en orden y que les vaya muy bien a todos. Esto es una muestra de urbanidad política, que en México se lleven a cabo estos procesos ordenados, sin violencia, en donde no predomine la ambición porque se va entendiendo que lo más importante es luchar en beneficio del pueblo y de la nación”, expuso.

¿Quiénes son las candidatas de Morena a gubernaturas?

- Clara Brugada en Ciudad de México.

- Alma Alcaraz en Guanajuato.

- Claudia Delgadillo en Jalisco.

- Margarita González en Morelos.

- Rocío Nahle en Veracruz.

De las candidatas, sólo Margarita González y Rocío Nahle fueron las mejores posicionadas en las encuestas organizadas por Morena. Sin embargo, en cumplimiento con lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE), el partido político designó a tres candidatas más.