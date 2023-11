Senadora de Morena acusó a Kenia López Rabadán de tener a su familia “viviendo del erario”

La senadora de Morena recriminó las palabras de la panista (Cuartoscuro)

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Margarita Valdez Martínez, arremetió contra la vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, y la acusó de presuntamente tener a su familia viviendo del erario público.

Te puede interesar: Éste es el grado de estudios de Kenia López, la senadora que busca ser Jefa de Gobierno de CDMX

Durante su participación en la sesión del miércoles 8 de noviembre, la legisladora negó que su partido haya robado algo, luego de que la panista mencionó dicha acción en su disertación, por lo que la invitó a denunciar públicamente si es que tiene pruebas para sus palabras.

Aunado a lo anterior, detalló que no acepta esos señalamientos a nivel personal, debido a que siempre se ha conducido con integridad. Contrario a lo que presuntamente haría la panista, ya que no sólo la acusó de supuestamente tener a su familia viviendo del erario, sino que también por haber estado en “comisiones patitos” para aumentar sus ingresos.

Te puede interesar: Laura Zapata dio espaldarazo a la panista Kenia López para gobernar la CDMX: “No se le quemará el Metro”

“No le acepto, por ningún motivo, que nos esté diciendo que nos robamos todo. A mí me gustaría saber, senadora, que haga una denuncia pública de lo que yo me haya robado, así se lo digo. No le vuelvo a aceptar ni a usted ni a nadie que me acuse de robo, soy una persona íntegra, yo no he estado en comisiones patito, como lo ha hecho usted, haciéndole al cuento en los sexenios pasados, teniendo a todo mundo, de su familia, viviendo del erario público”, refirió, mientras López Rabadán negaba los hechos desde su escaño.

La morenista rechazó que acusaran a su partido de presuntamente roba (Crédito: Canal del Congreso)

Aunque no fue el único tema en el que hubo debate, ya que también rechazó que los integrantes de los partidos adscritos a la Cuarta Transformación sean señalados como súbditos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o del partido.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez confirmó que dejará su escaño en el Senado el 19 de noviembre

De acuerdo a lo que explicó la morenista, en su vida no concibe a algún ser humano superior a otros, por lo que sentenció que todos son iguales ante los ojos de ella.

“Eso de los súbditos, yo ni lo hago en mi vida, no existe en mi vocabulario el rey o la reina o súbditos, todos somos iguales, todos somos hermanos”, refirió.

Kenia López Rabadán estalló contra Mario Delgado, luego de su visita al Senado

Previo al discurso de la morenista, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara Alta arremetió contra la visita del presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, al recinto de Paseo de la Reforma, pues calificó el acto como de proselitismo.

De acuerdo a la panista, el hecho de que senadores del partido guinda hayan dado banderazo para que un tráiler con víveres fuera a Acapulco, Guerrero, es la representación de la miseria política. Además, señaló a Mario Delgado de estar presuntamente involucrado en el accidente de la Línea 12 del Metro, por lo que le pidió pedirle a sus legisladores, a quienes nombró súbditos, que se pusieran a trabajar.

Kenia López Rabadán arremetió contra Morena y por la visita de Mario Delgado en el Senado (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

“Que venga Mario Delgado, presidente de su corrupto partido, a darle un banderazo a un camión es la muestra más clara de la miseria política. Sí, señor Mario Delgado, usted, sabemos que es amigo de los huachicoleros, usted, que sabemos que es el responsable de la tragedia de la Línea 12, no venga aquí a querer hacer caravana con sombrero de sus súbditos legisladores”, sentenció.

Finalmente, la integrante del blanquiazul pidió a Delgado Carrillo comportarse como presidente del partido y, en cambio, en lugar de visitar el Senado de la República, pueda exigirle a “sus empleados” en la Cámara de Diputados que asignen recursos para el Fonden dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año fiscal 2024, a la par de regresar el Fondo para Desastres y explicar por qué presuntamente se lo robaron.