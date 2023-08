La táctica que usaron en el Foro Sol para que fans de Taylor Swift no alcancen a ver el concierto desde fuera

El famoso puente del Metro que atraviesa Río Churubusco fue tapizado con láminas para que la gente no pueda ver hacia el Foro Sol desde ahí (Reuters/TikTok @soyhali)

La fiebre por los conciertos de Taylor Swift en México continúa en incluso aquellos fans que no lograron comprar sus boletos para alguno de los tres conciertos que la estadounidense está llevando en el Foro Sol.

Algunos recurrieron a usar el puente peatonal del Metro que está en Avenida Río Churubusco para poder al menos ver de lejos al show de Taylor; sin embargo, ahora ya no existirá la posibilidad de que los swifties vean desde la distancia el concierto de este 26 de agosto ni el del 27 de agosto.

En las fotografías difundidas se puede ver que tres trabajadores estaban soldando grandes láminas en la escalera, donde era casi tradicional que en los grandes conciertos la gente se reuniera ahí para verlos.

Las escaleras son el punto en el que más fans se reúnen durante los conciertos ya que es uno de los mejores puntos para ver hacia el Foro Sol (Twitter/@AztecaNoticias)

Inclusive, en días anteriores, hubo elementos de seguridad que previnieron que sucediera un accidente por la cantidad de gente que había en las escaleras.

Los swifties también utilizaron las estructuras de los puentes para ver desde ahí a la intérprete de I can see you. Quienes no alcanzaron lugar en las escaleras y no pudieron subirse a los puentes, se quedaron en el camellón.

Hasta el momento, se desconoce si la decisión de colocar las láminas fue del recinto o del gobierno de la Ciudad de México, pero los comentarios de indignación acusan a ambos, e incluso a Taylor, por quitar un lugar tan especial para los fans.

Fans cantaron y bailaron afuera del Foro Sol durante concierto de Taylor Swift. (Captura de pantalla @CesarCY_)

“Qué falta de empatía @taylorwisft13, deberías ser más accesible con tus fans”, “Así taparan los baches de volada huleros”, “¿Con permiso de quien? Son instalaciones de Metro”, “Pues qué mala onda!! Nada les quita... son chavitos que no alcanzaron un boleto”, fueron algunas de las críticas en X.

Por otra parte, también hubo internautas que defendieron que se haya tapado la escalera, pues durante los dos días pasaron del The Eras Tour en México, había tanta gente que pudo haber ocurrido un accidente, según señalaron los usuarios.

“Quiero pensar que es por protección civil”, “Es el riesgo al sobrecargar a la estructura y colapse, alguien puede salir herido”, “Es por seguridad de la gente ya que al acumularse mucha puede suceder algún accidente”, escribieron algunas personas en respuesta.

Para los conciertos de Taylor Swift, Ocesa ha tomado medidas de seguridad diferentes, como la exigencia del uso de bolsas pequeñas o transparentes (AFP)

Cabe recordar que para los cuatro conciertos de Taylor Swift en México, se controló de una nueva forma la venta de boletos porque ya se esperaba una alta demanda de compradores, esto permitió que sólo algunos fans pudieran adquirir sus entradas.

Las estafas de revendedores por miles de pesos a swifties extranjeros

Además de la clonación de boletos de Taylor Swift debido a la reventa, ahora se han reportado casos en que los fans extranjeros de la intérprete de Bad Blood fueron estafados por empresas de turismo que les aseguraron que una gran suma de dinero tendrían seguro su boleto a alguna de las fechas del The Eras Tour en México.

Uno de los casos más virales fue el de un grupo de guatemaltecos, quienes compraron un viaje de Mexitours, agencia de turismo. Dicha empresa vendía un tour a la Ciudad de México con boletos al concierto de Taylor Swift incluidos, el costo de estos servicios era de entre USD mil 500 y 3 mil 500, que serían entre 25 mil 500 pesos y 59 mil 500 pesos mexicanos.

Las jóvenes se sintieron defraudadas a las afueras del Foro Sol

El viaje se iba cumpliendo de acuerdo a lo establecido, hasta que llegó el día en que tenían que ir al concierto, pero en vez de llevarlos al Foro Sol, los llevaron a otro lugar, donde les informaron que no tenían entradas a los espectáculos de Taylor.

Según informó una de las afectadas, fueron alrededor de 200 personas a las que habrían estafado.