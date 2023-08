¿Qué contiene? Cinépolis sacará a la venta combo de Checo Pérez; éste será su precio

Los fans podrán acudir al GP de México al comprar el combo de está sucursal.

La Checomanía sigue aumentando su popularidad en México, pues ante la gran temporada que ha tenido el piloto de Red Bull Racing al encontrarse en segundo lugar, será parte de la publicidad de Cinépolis, considerada la cadena de cine más importante del país.

Resulta que el corredor tapatío llegará a las salas de Cinépolis con un combo para todos aquellos amantes de la Fórmula 1, cuyo costo será de 225 pesos mexicanos.

Sin embargo, aún no se sabe si esto será real o no, ya que dicha información se filtró a través de las redes sociales, por lo que Cinépolis y ni Sergio Pérez no ha confirmado nada oficialmente.

¿Qué incluirá el combo de Sergio Checo Pérez?

El costo del combo es de 225 pesos e incluirá muchas cosas, entre ellas premios.

De acuerdo con la información filtrada, el folleto se aprecia el combo del piloto mexicano, el cual consiste en: unas palomitas grandes, un refresco, un hotdog y un casco armable de cartón

Para aquellos fans que desean acudir al Gran Premio de la Ciudad de México 2023, al comprar este combo podrán ser partícipes en una rifa en la que el ganador será acreedor de una gorra de Checo Pérez, un pase doble para la gran carrera y 2x1 en Cinépolis.

“Es muy difícil ser su compañero”: Checo sobre Verstappen

Checo ha podido vencer a Max en algunas carreras, algo que no lo ha tomado nada bien el piloto holandés.

En entrevista para el servicio de streaming neerlandés, Viaplay, el conductor tapatío fue cuestionado sobre las dificultades que existen al ser el coequipero del actual bicampeón del “Gran Circo”. Sin dudarlo, Checo aceptó los grandes retos que implica estar en el mismo asiento que “Mad Max”.

“Por supuesto, es muy difícil tener a Verstappen como compañero de equipo. No debemos quitarle nada al talento que tiene porque trabaja muy duro, siempre da resultados y está concentrado en lo que hace. Si no eres lo suficientemente fuerte, será difícil competir contra él, así que ser compañero de Max es uno de los trabajos más complicados”, comentó.