Filtran audio de Wendy Guevara donde defiende su relación con Marlon: “Estoy con pura gente que me sume”

La influencer prometió hacer un live este jueves 17 de agosto. (Vix)

Wendy Guevara continúa envuelta en controversia por su relación con Marlon Colmenarez, pues muchos usuarios de redes sociales han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el influencer venezolano sólo esté buscando aprovecharse de ella tras ganar La Casa de los Famosos México. Pese a las contundentes críticas y advertencias que inundan plataformas digitales, la guanajuatense cree en su amistad.

En las últimas horas se viralizó en TikTok un audio que Wendy Guevara grabó exclusivamente para su comunidad de Telegram. En éste agradece por todas las muestras de cariño y apoyo que recibió durante su estancia en el reality show de Televisa, confesó que está muy cansada por sus compromisos laborales y defendió su amistad con Marlon Colmenarez.

Fue este último punto lo que llamó la atención de los usuarios de la plataforma por toda la controversia que se ha generado en torno a la relación. Sin ofrecer explicaciones ni exponer argumentos, Wendy Guevara aseguró que el venezolano es un gran amigo que no está dispuesta a dejar sólo por críticas.

Wendy Guevara conoció a Marlon antes de entrar a LCDLFM. (YouTube)

“Hay personas que se molestan que si yo salgo con Marlon. Ustedes saben que es mi amigo y yo lo he dicho allá en La Casa de los Famosos que lo amo como mi amigo. Yo sé que muchos de aquí me van a comprender y porque me quieren me dejan. Yo creo que el amor y el querer a alguien es la libertar. Entonces yo sé que muchos de aquí no se oponen a que sea mi amigo”, comenzó.

Pero eso no fue todo, la influencer dejó entrever que su cuenta de Instagram habría sido hackeada por personas que están en contra de su relación con Marlon.

Asimismo, explicó que el miércoles 6 de agosto no realizaron el live que habían anunciado con anticipación porque estaban muy cansados. Y es que Wendy no ha parado de conceder entrevistas, aparecer en programas especiales y posar para portadas de revistas desde que terminó el programa.

La influencer pidió comprensión de sus fans Crédito: TikTok/soydavalosd

No obstante, aseguró que este jueves sí tomara un espacio en su apretada agenda para hablar con todos sus fans sobre las polémicas más fuertes que rodean su vida en la actualidad, pues no solo está en el ojo del huracán por su cercanía con Marlon, también porque supuestamente no intervino para que Paola Suárez asistiera a la fiesta de Galilea Montijo.

“Gracias a los que me están poniendo que también quieren a Marlon. Miren, él es una buena persona, es lindo; yo sé que hemos hecho en vivos y nos peleamos y alegamos y todo eso, pero es como cuando tienes a un amigo bien cabroncito y lo quieres tal como es. “Es una persona que miren hermanas, que si yo les contara”, dijo.

“Yo estoy con pura gente que me suma y pura gente linda”.

La influencer podría regresar a León, Guanajuato, el sábado 18 de agosto. (Facebook/Marlon Colmenarez)

Wendy Guevara justificó las apariciones de Marlon en televisión

Fue en ese mismo audio que la influencer desmintió que su amigo se esté colgando de su fama, pues aseguró que tanto su gesto de mandarle flores con un helicóptero y su entrada a La Casa de los Famosos fueron sinceras.

“Cuando fue con el helicóptero, pues estuvo muy bonito y todo. Cuando fue a lo de congelados, créanme por mi madre, les juro por mi vida que yo no pedí, o sea, yo hablaba mucho de él y me lo llevaron porque saben que lo quiero mucho y todos se molestaron que porque no habían ido mis papás”, comentó.