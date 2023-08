TEPJF rechazó impugnación de Jorge Luis Preciado al proceso del Frente Amplio por México

El expanista participó en las primeras dos fases del proceso del Frente Amplio por México (Cuartoscuro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la impugnación al proceso del Frente Amplio por México que presentó el exaspirante a representante nacional Jorge Luis Preciado Rodríguez, luego de que no consiguió las 150 mil firmas requeridas.

Te puede interesar: Miguel Ángel Mancera reclama ante el TEPJF exclusión de la segunda etapa en proceso del Frente Amplio por México

Durante la sesión del 15 de agosto, los magistrados determinaron que no existían los elementos necesarios para emitir el caso a juicio, debido a que no se agotó el principio de definitividad, lo que quiere decir que el exsenador no agotó, en un primer momento, las instancias partidistas.

“El caso no se satisface el requisito de definitividad, ya que el actor no agotó la instancias partidista previa”

Fue por lo anterior que los integrantes remitieron la resolución del caso a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN) al considerar que es la instancia que podría salvaguardar los derechos político-electorales “pues éste es militante”; no obstante, la semana pasada dio a conocer que renunciaba a su afiliación.

El exdiputado Jorge Luis Preciado presentó una impugnación por una presunta falta de firmas en su conteo propio (Facebook/@JorgeLuisPreciadoR)

Aunado a lo anterior, los integrantes de la Sala Superior puntualizaron que no es necesario que el caso sea abordado por un órgano jurisdiccional, debido a que durante la formación del Frente Amplio por México se previó que en caso de problemas como el que aquejó, serían los propios partidos los que solucionarían las controversias.

Te puede interesar: Panista que renunció al PAN expuso audios y acusa de “fraude” al Frente opositor para excluir aspirantes

“El presente caso no se encuentra ante el supuesto en el que el medio de impugnación se reencauce ante un órgano jurisdiccional, creado exprofeso para los fines determinados por el propio Frente Amplio por México, sino que en la propia invitación se prevé que los conflictos relacionados con el referido frente, se resolverán ante alguno de los órganos de justicia intrapartidarios de los institutos políticos que lo conforman”, refirió el máximo tribunal en la materia.

Finalmente, se dio a conocer que la Comisión de Justicia del partido blanquiazul cuenta con un plazo de cinco días naturales para que resuelva la controversia, sea cual sea la solución al problema, el PAN debe comunicarla a la Sala Superior del TEPJF.

Jorge Luis Preciado renunció al PAN

El exdiputado reveló que hay un acuerdo “firmado y sellado” para que Xóchitl Gálvez se convierta en la candidata de la oposición (Crédito:TW/@RuidoEnLaRed)

Fue el pasado 7 de agosto, previo a que se diera a conocer a los cuatro aspirantes que habían pasado a la tercera fase del proceso, que Preciado Rodríguez anunció su renuncia a Acción Nacional tras más de 10 años de militancia al sentenciar que presuntamente el proceso del Frente Amplio por México ya estaría determinado a favor de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

Te puede interesar: Esto dijeron Silvano Aureoles y Cabeza de Vaca tras ser eliminados del proceso del Frente Amplio

“Lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, ya todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar porque ya está acordado, firmado y sellado que ella va a ser la candidata y todavía falta un mes”, refirió en aquella ocasión.

Dos días más tarde acudió ante el TEPJF para denunciar al bloque de oposición, argumentando que le habían sido violados sus derechos político-electorales, luego de que lo dejaron fuera del proceso al contabilizarle sólo 15 mil firmas, aunque él aseguró que logró más de 150 mil, pero que no le fueron contabilizadas por el Comité Organizador del FAM.

“Promuevo juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales de la Ciudadanía, para contravenir actos omisivos en ese procedimiento atribuibles a las partes responsables, que vulneran los principios de legalidad y certeza y, por ende, mi derecho fundamental de participación política”

De acuerdo a lo que anunció en sus redes sociales, la forma en la que actuó el Frente Amplio por México fue una vulneración a la legalidad y certeza del proceso de selección, por lo que confió en que el tribunal dictaminara el caso a su favor; sin embargo, esto no ocurrió.