Poncho de Nigris respondió a acusaciones de Serrath sobre infidelidad

Poncho de Nigris nuevamente está envuelto en la polémica con su esposa pese a que apenas salió de La Casa de los Famosos tras estar 71 días aislado del mundo, y es que hace unos días Serrath lo acusó de una supuesta traición a Marcela Mistral.

A través de su cuenta de Twitter, la ex integrante de Enamorándonos aseguró que Alfonso le envió audios, los cuales por respeto a Marcela no expondría; sin embargo, inició la controversia al dar a entender que el regiomontano intentó engañar a su esposa.

“¡Qué mal te ves hablando de las mujeres! Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela”, escribió Serrath a pesar de que sabía que Poncho no la podía leer en ese momento.

El polémico tuit que publicó Serrath y después eliminó. (Twitter)

A partir de esto, comenzó a circular el rumor de que entre De Nigris y Marcela había problemas, incluso se mencionó un posible divorcio; no obstante, el influencer “respondió” a esta controversia asegurando que la Musa es “la única” en su vida.

En su cuenta de Instagram, el también cantante compartió una serie de stories en donde grabó cómo entre su esposa y él no hay problema alguno, por el contrario, ambos están felices de volver a estar juntos.

“Miren con quién andamos aquí, con la buena, con la única. Ahí me estuvo apoyando todo el tiempo, mi esposa”

Poncho de Nigris volvió a posar con Marcela en medio del escándalo de una supuesta infidelidad Crédito: IG/ponchodenigris

Al mismo tiempo, Mistral lo abrazó y besó, dejando ver que el amor entre ellos sigue presente.

Asimismo, Poncho comentó que seguirán participando en algunos programas, pero pronto regresarán juntos a Monterrey.

Por su parte, Serrath no volvió a mencionar el tema pese a que internautas en redes sociales le han pedido que exponga los audios si es que realmente son tan comprometedores.

¿Por qué Serrath se molestó con Poncho de Nigris?

Serrath no habló más sobre Poncho, así como él no la ha mencionado directamente (Instagram/@serrathoficial)

Todo comenzó la semana pasada, cuando Fer Corona visitó por fuera a La Casa de los Famosos para cantarle a Wendy Guevara. En ese momento, las fans de la influencer comenzaron a gritarle que no dividiera el premio, lo que hizo enojar al regiomontano.

Poncho pensó que fue Corona quien estaba pidiendo que no dividieran los 4 millones de pesos, por lo que se molestó y amenazó al cantante de golpearlo en cuanto saliera del reality.

Horas después, De Nigris habló de las ex novias de Fer, entre ellas Serrath, pero al no recordar su nombre, se burló de su físico, lo que habría molestado a la presentadora de Enamorándonos.

La polémica fue a partir de la molestia del regiomontano por la división de los 4 millones entre los cuatro finalistas (Captura de pantalla/Vix)

Por su parte, Fer Corona mencionó en su cuenta de Instagram que él nunca tuvo la intención de causar polémica dentro de la casa sólo por cantarles, incluso se negó a gritarle a Wendy que no dividiera el premio, pues las fans de la leonesa sí le pidieron que lo gritara, pero él se negó.

Actualmente, el tuit en el que la también actriz dijo que tiene audios comprometedores de Alfonso ya no existe, pues lo borró cuando se hizo viral.

En redes sociales varios internautas acusaron a Serrath de querer “colgarse” de la popularidad del finalista de La Casa de los Famosos.

Marcela no ha hecho ninguna declaración sobre el tuit de Serrath (Instagram/@ponchodenigris)

“Ni acaso otra colgada que quiere monetizar”, “Que feo que empiecen a meterse con la familia, métanse con él”, “Sólo por ardida por que no se sabe su nombre lo dejo de apoyar”, fueron algunas de las reacciones.

En varias ocasiones Poncho ha dicho que nunca ha sido infiel porque se casó con la idea de sólo estar con Marcela y, además, piensa que es complicado esconder un engaño con las redes sociales.