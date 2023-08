Wendy justificó a Nicola coqueteo con integrante de La Banda el Recodo

La Banda El Recodo ingresó a La Casa de los Famosos, pero para sorpresa de todos uno de sus miembros coqueteó con Wendy. | ViX.

La relación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella tiene altibajos en los que en ocasiones pareciera que no va a ningún lado y en otros da motivos para pensar que podrían iniciar un romance en algún momento de sus vidas. Este es uno de ellos, pues la influencer trató de justificar el coqueteo que tuvo con uno de los integrantes de la Banda El Recodo como si se tratara de una pareja que busca no tener un conflicto entre ellos.

Todo inició porque el pasado miércoles 9 de agosto ingresaron los intérpretes de Yo Sé Que Te Acordarás para animar a los 5 integrantes restantes de La Casa de los Famosos México que se convirtieron en finalistas. Por ello han invitado a distintos artistas para quitar un poco la tensión y el estrés que viven los concursantes a pocos días de que se de a conocer al ganador.

Particularmente con la participación de la Banda El Recodo, los famosos se mostraron muy felices al bailar sus más grandes éxitos y cantarlos a todo pulmón acompañados de los propios músicos que forman parte de esta icónica agrupación.

Pero no todo estuvo relacionado con el show, sino que Wendy terminó por abrazar y besar a Jaime, integrante del grupo. Hecho que al parecer le remordió la conciencia a La Perdida y trató de disculparse, a su manera, con Nicola.

Wendy dio explicaciones a Nicola sobre sus acciones con el músico de El Recodo Crédito: La casa de los famosos

Estas fueron las palabras dichas por la famosa ante la mirada divertida del peruano:

“Es el galán de la banda, pero la neta... Nicola, así cuando se me quedan viendo es cuando actuó así, bromeando y todo... siempre se me quedan viendo así como diciendo qué le pasa a esta p**a loca... pero no es porque yo quiera algo con ellos”.

Para sorpresa de todos los seguidores Nicola Porcella únicamente estaba divertido escuchando a la influencer mientras lavaba sus manos en el fregadero. Los seguidores del reality show aseguraron que parecen marido y mujer tratando de evitar una discusión por malentendidos. Por otra parte les causó curiosidad que esta ocasión el peruano no dijo nada al respecto ni la celó.

Así lo mencionaron los fanáticos de La Casa de los Famosos México: “Nico ni le dijo ni le reclamó nada, sólo mencionó que se le hizo gracioso”, “Hoy Nicola ni se le acercó a Wendy ni la celo para nada”, “Amo a esos dos, me encantan”, “Wendy justificándose con su marido por coquetear con Jaimito de la Banda El Recodo”.

Los culpables del encuentro entre Wendy y el músico de El Recodo fueron Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Cabe destacar que el momento del coqueteo empezó gracias a Poncho de Nigris y a Sergio Mayer quien solicitaron la presencia del más “guapito” de la Banda El Recodo a lo que los músicos señalaron que se trataba de Jaime, el afortunado que se acercó a Wendy para conocerla como si se tratara de una presentación en un bar, consideró la influencer.

Pero no todo giró en torno a la pareja conocida como “Wencola”, sino que el resto de los integrantes del Team Infierno también vivieron su momento de protagonismo. Tal fue el caso de Emilio Osorio quien subió al pequeño escenario para interpretar una canción al lado del popular grupo.

Emilio Osorio cantó con El Recodo y sigue sin creerlo

El más joven de los participantes de La Casa de los Famosos México vivió un momento muy especial durante el concierto que tuvieron el miércoles 9 de agosto porque pudo interpretar el tema Te Presumo al lado de la Banda El Recodo.

Ante la mirada de sus compañeros del Team Infierno, el hijo de Niurka y Juan Osorio cantó con gran sentimiento esta romántica canción, recibiendo aplausos de todos los concursantes que fueron calificados como los “tíos orgullosos”.

Sin embargo, Emilio Osorio seguía sin creer que fue invitado por el popular grupo de regional mexicano a interpretar uno de sus más grandes éxitos.