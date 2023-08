Galilea Montijo reveló el proceso para elegir al ganador de La Casa de los Famosos México

El ganador de La Casa de los Famosos será elegido del Team Infierno. (Captura de pantalla)

El final tan esperado del exitoso programa La Casa de los Famosos México se acerca, será el próximo domingo 13 de agosto que finalmente se de a conocer quién se convertirá en el primer ganador de la edición inicial de este reality show, pero lamentablemente un integrante del Team Infierno deberá abandonar el concurso un par de días antes de que se dé a conocer quién se llevó la victoria.

Galilea Montijo, la conductora más destacada de esta producción explicó, durante su estancia en el programa matutino Hoy el proceso por el que se elegirá al último eliminado del fenómeno televisivo y convertirse en el quinto finalista, así mismo detalló la forma en que se designará al primer lugar que será seleccionado entre los 4 habitantes que queden.

Cabe destacar que la presentadora precisó que desde el pasado domingo 6 de agosto las votaciones fueron habilitadas para que el público pueda decidir entre Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Wendy Guevara y Nicola Porcella y de esta forma, detalló, será la manera en que se conocerá al siguiente eliminado. Galilea explicó que el menos votado durante los primeros 5 días deberá dejar La Casa de los Famosos México antes gran final.

A partir de este momento, informó que será igual la manera de designar al cuarto, tercer, segundo y primer lugar que finalmente fue el más votado por el público, este método fue considerado como justo por los seguidores del reality show.

La conductora detalló cómo será el proceso de eliminación del reality show Crédito: Televisa

Ante los cuestionamientos de sus compañeros de Hoy, especialmente de Andrea Legarreta y de Raúl “el Negro” Araiza sobre si era eliminado o “quinto finalista”, la también participante del programa Netas Divinas explicó lo siguiente:

“El viernes vamos a conocer al quinto finalista.. ya es quinto finalista porque ya no hay nominaciones... sí vamos a sacar a alguien, ya quedaron los últimos cinco lugares... ya no hay nominaciones, es por votos del público, no se le puede decir eliminado porque son votos a favor... sí, ya no hay nominaciones dentro de la casa, el voto se abrió desde el domingo, la gente está votando a favor por eso no es eliminación, va a ganar el más votado, el menos votado saldrá el próximo viernes”.

Dijo que de esta forma sólo se quedarán los cuatro más fuertes para vivir la gran gala de la tan esperada final; sin embargo, a pesar de las explicaciones de Galilea Montijo, su compañera Andrea continuó con los cuestionamientos al no quedarle claro el motivo por el que se le llama “quinto finalista”.

Galiela Montijo ha sido una de las más queridas y también más criticadas conductoras de La Casa de los Famosos. (Captura: Unicable)

La conductora Galilea Montijo ha sido tachada por presuntamente colaborar con el “fraude” que supuestamente intentó hacer Rosa María Noguerón, la productora de este reality show al tratar de ayudar a Jorge Losa y a La Barby Juárez, quienes eran los últimos dos integrantes del Team Cielo.

Esto le valió a la presentadora a ser duramente criticada por “venderse” y ponerse del lado de la boxeadora durante la última semana donde fue nominada y eliminada la campeona del mundo gracias a que no pudo conseguir el boleto dorado para llegar a la final automáticamente; sin embargo, Gali, tras declararse Team Infierno recuperó el agrado entre el público y ahora que entró a La Casa de los Famosos para platicar con los concursantes fue aplaudida por su actitud.

Team Infierno cumplió su promesa y logró llegar a la final casi en su totalidad

La última semana del reality show estuvo llena de momentos emotivos y uno de ellos fue donde se revelaron las conversaciones de Poncho de Nigris y Sergio Mayer con La Jefa donde aseguraron que la misión, desde el inicio del programa, era llevar en su totalidad al Team Infierno a la gran final.

El único eliminado del Team Infierno fue Apio Quijano.

A pesar de que tuvieron una baja (Apio Quijano) los dos grandes líderes de los diablitos están felices por haber logrado la misión y terminar con el Team Cielo.