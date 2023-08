Lucila Mariscal recordó grave desplante de Luis Miguel: “Menospreciada”

La comediante tuvo un encuentro desafortunado con "El sol" (Foto: Instagram)

Aunque Lucila Mariscal es muy querida dentro del medio artístico, la famosa comediante recordó que en alguna ocasión Luis Miguel se portó prepotente con ella y la desairó. Y es que después de años complicados en cuanto a su salud, la actriz está de regreso en la pantalla chica.

Te puede interesar: Esta es la historia de la canción ‘Cucurrucucú paloma’ que Luis Miguel le dedicó a su pareja Paloma Cuevas

Lucila ha declarado que mantenerse vigente y trabajando es algo que la llena de vida, y en el transcurso de los años en su extensa trayectoria, la intérprete del personaje cómico de “Lencha” ha logrado consolidar entrañables amistades y otros vínculos cercanos.

“Bueno, yo casi con todos me llevo a todo dar porque soy una persona que trato de ser auténtica, no soy presumida, no soy creída, nada de eso, trato de ser sencilla y auténtica, y eso para mí es muy importante porque ya ves que luego se inflan, así como que ‘yo soy...’, se sienten, y pues no, somos iguales todos, por lo menos para el de allá arriba, porque nos creó parejo”, expresó en un reciente encuentro con la prensa.

Te puede interesar: ¿Es o no es Luis Miguel? los mejores memes ante la duda de si un doble del cantante subió al escenario

Y es que ser sencilla y franca son parte de su personalidad, valores que la actriz cómica no reconoce en Luis Miguel, pues considera que el famoso cantante tiene “aires de grandeza”.

La comediante es ampliamente conocida por su personaje de "Lencha" (Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial)

“A Luis Miguel hace mucho tiempo que no lo he visto, ni me desagrada ni nada, me es completamente indiferente como artista, por lo que les acabo de decir, pero no sé nada de él, la verdad”, expresó ante los reporteros a las afueras de Televisa.

Te puede interesar: ¿Es un doble? Inteligencia Artificial compara el rostro de Luis Miguel para comprobar si es el verdadero

Según narró, el intéprete de Ahora te puedes marchar se ganó a pulso su indiferencia pues en cierta ocasión le hizo un desplante que la conmocionó.

“Sí como no. Una vez en un hotel fui a trabajar, entonces yo estaba en una suite y él estaba en una suite casi pegada a la mía, entonces él salió a asolearse porque teníamos una parte ahí como de jardincito, salió a asolearse y yo lo vi, como yo lo veía desde chiquillo en la tele y todo, lo saludé así como muy efusiva, y yo ‘ay, Luis Miguel, qué estás haciendo, papucho’ que no sé qué, entonces se levantó y se metió, y a mí no se me olvidó”, recordó la comediante de 81 años.

“No es que sea yo muy sentida, pero sí se siente. Sí me sentí mal, me sentí menospreciada, y digo, yo no soy una estrella de allá del cielo y la fregada, no soy, pero creo que tenemos un valor todos y como seres humanos, y así hizo”, recordó la actriz.

Sin embargo, a Lucila aún le queda la duda si efectivamente Luis Miguel tenía conocimiento en aquel entonces que se trataba de una colega del medio artístico. “Ni siquiera vio yo creo que se trataba de una compañera, a lo mejor, no sé”.

Lucila no comentó aproximadamente en qué año se dio su "desilusión" con Luis Miguel (Foto: Reuters)

Lucila Mariscal se aplicó botox a sus 81 años

Antes de volver a los foros de televisión, Lucila Mariscal se sometió a un par de intervenciones estéticas. La comediante quiso lucir radiante y el pasado mes de julio aprovechó para hacerse unos retoques.

A la comediante le operaron la nariz y le pusieron baby bótox en el rostro, donde presenta líneas de expresión.

“Yo nunca me había hecho nada, la verdad, nunca. Me decían: ‘¿Por qué no te operas? ‘Oye, que yo tengo una que te reestructura todo’, y yo no, para nada, si a caso me reestructuren el moñoñongo, porque ya ves que se echa a perder con el paso del tiempo y luego con los partos”, bromeó Mariscal frente a la prensa.

“Pero aquí me convencí porque vi a Alfredo Adame, me sorprendí de lo bien que está, entonces yo dije: ‘Voy a ver que me hagan alguna reestructuración, porque pasan los años y todo se cae’. Después de que se me cayeron las tetas, se me cayó todo”, agregó entre risas.