Barby Juárez justificó “malos tratos” a su hija dentro de La Casa de los Famosos

Barby Juárez fue criticada por cometer "violencia simbólica" contra su hija que aunque no es física, causa daño en el autoestima. | Capturas: ViX.

Uno de los hechos más controversiales de La Casa de los Famosos México de los últimos días fue el momento en que Natasha, la hija adolescente de La Barby Juárez ingresó al inmueble para darle una sorpresa a su mamá, pero el asombro se lo llevaron todos los fanáticos y el resto de participantes del reality show al ver la reacción “fría” de la boxeadora al mirar a su primogénita, además hubo declaraciones que fueron tachadas como “malos tratos”, en cambio ella los justificó por una razón.

Todos los integrantes del programa televisivo recibieron visitas de sus familiares y así pudimos ver entrar a Ponchito, niño de de Nigris, a Mila, nieta de Sergio Mayer, a Fiorella Solimano, mamá de Nicola, al productor Juan Osorio, papá de Emilio Osorio, a Marlon Colmenarez, presunta pareja de Wendy Guevara y finalmente a Natasha, hija de la campeona del mundo.

En todos los casos, los famosos recibieron a su familia con abrazos y lágrimas, excepto uno, que fue La Barby Juárez que, al ver a la menor de edad, no corrió a abrazarla y no demostró emoción; sin embargo, la deportista profesional tiene una justificación para haber actuado así ante la llegada de “su enana”.

Estas fueron las declaraciones de la última integrante del Team Cielo: “Me puse a pensar en todo lo que estaba pasando afuera... ella lloró, cuando la vi sabía que estaba algo mal, que me preocupada como que estuviera leyendo o viendo cosas que no... dije, si yo lloró se va a ir peor mi hija... me traté de portar bien y mantenerme firme, sin llorar...”.

La boxeadora detalló la razón por la que se mostró "fría" con su hija Crédito: Televisa

Ella reforzó su idea diciendo que trató de “ser fuerte” para que no pensara su primogénita que estaba pasándola mal, a pesar de que la podía ver a través de la transmisión de La Casa de los Famosos México. Todo esto fue suficiente para convencer a distintos usuarios de redes sociales y televidentes del reality show, pero continuaron las críticas en su contra porque esto no justifica los señalamientos sobre el físico de Natasha.

Así se expresaron: “Ah entonces eso explica lo de los granitos y el peso, no justifica que hayas humillado a tu hija, Barby”, “Es la única que se vio que no le dio gusto ver a la hija”, “Pues abrazó y lloró más de gusto con su hermana que a la niña, pobre chica, con una madre tan poco cariñosa, porque se puede demostrar fortaleza pero sin dejar de ser cariñosa, sólo juzgó y reprendió a la niña, que pena”.

Así que las más recientes declaraciones de la boxeadora no le bastaron para convencer a todos los seguidores del reality show que “los malos tratos” a su hija tuvieron un motivo basado en el cariño.

Natasha Juárez entró a 'La casa de los famosos' para sorprender a su mamá. | Captura: ViX.

¿Por qué señalaron a Barby Juárez por “violencia simbólica” en contra de su hija?

El pasado jueves 3 de agosto Natasha, hija de Barby Juárez, acudió a una de las galas de La Casa de los Famosos México donde anunciaron que, unos momentos después, podría ingresar al inmueble para poder sorprender y abrazar a su mamá, hecho que emocionó mucho a la menor de edad.

Sin embargo, al momento de entrar al sitio donde se lleva a cabo el reality show su mamá le mencionó que la adolescente “estaba más cachetona” y que tenía “más granitos” pidiéndole que cuidara su alimentación para no padecer acné o sobre peso. Así lo contó Barby al resto de los integrantes:

“Le dije ¿ahora qué has comido?... Lo que dice es que le hago más bullying yo que... ‘no, si yo con mi mamá tengo para bullying’. Pero no es que le ande haciendo eso, sino que la ando cuidando”. Palabras que le valieron críticas al grado de señalarla por incurrir en un tipo de violencia simbólica llamada “body shaming”.