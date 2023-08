Esteban Lozano, joya del América, fue cedido al Sporting de Gijón

(Foto: Instagram/Estebanlozs)

El Club América anunció este martes que una de sus joyas de la cantera partirá con rumbo al balompié europeo.

Se trata de Esteban Lozano, delantero de 20 años, quien ontinuará su proceso formativo con el Sporting de Gijón de LaLiga Hypermotion (segunda división española), franquicia a la que llega a préstamo y que es propiedad del mexicano Grupo Orlegi, dueños de Santos Laguna y Atlas de Guadalajara en la Liga MX.

“Esteban Lozano fue cedido a préstamo al primer equipo del Real Sporting de Gijón para continuar su formación profesional”, publicaron en sus redes sociales.

En días pasados el jugador estuvo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde realizó exámenes médicos, recordemos que el cuadro español estuvo de visita en nuestro país, lo que facilitó un poco las negociaciones entre clubes.

El juvenil nacido en Puebla y debutó en Primera División el pasado 4 de febrero, precisament ante Santos Laguna.

Esteban se convierte en el segundo mexicano en la plantilla española, donde acompañará a Jordan Carrillo, canterano de Santos Laguna.

La salida de Esteban Lozano se da en un momento en el que el entrenador Andre Jardine se queda sin Henry Martín por unas semanas por una lesión muscular en la previa del enfrentamiento contra el Chicago Fire, mismo en el que América se calificó a los Octavos de Final de la Leagues Cup 2023.

“La lesión de Henry no me hace pensar en refuerzos, es una lesión pequeña, puede regresar antes de lo que imaginamos, hay jóvenes como Mozu o Pato que pueden suplir a Henry. América me da un elenco interesante, es una lesión con la que se regresa en corto tiempo, no necesitamos refuerzos”, dijo en conferencia de prensa.

Aug 8, 2023; Nashville, TN, USA; Club America forward Julian Quinones (33) and Nashville SC midfielder Sean Davis (54) fight for the ball during the second half at GEODIS Park. Mandatory Credit: Steve Roberts-USA TODAY Sports

La noche de este martes, el América fue eliminado en los octavos de final de dicho torneo, que se disputa en Estados Unidos, por el Nashville desde la tanda de penalties.

Sin embargo, fue polémico, pues el árbitro repitió el último penal que había atajado el portero Luis Malagón, quien no pudo repetir la hazaña. Por su parte, el jugador de la MLS no desaprovechó la oportunidad

La compra del equipo asturiano

Fue en junio de 2022 cuando el grupo mexicano Orlegi Sports se hizo con la mayoría del capital social del Sporting de Gijón. Así lo anuncio el club:

“Los accionistas mayoritarios del Real Sporting de Gijón, S.A.D. y Orlegi Sports han alcanzado un acuerdo por el que el grupo de origen mexicano ha adquirido la mayoría del capital social del histórico club”, afirmó el Sporting en un comunicado.

El club asturiano no dio detalles de la operación, pero, según la prensa española, el grupo que encabeza el empresario Alejandro Irarragorri compró el 73% de las acciones del club por unos 40 millones de euros (unos 42 millones de dólares).

Irarragorri es el nuevo presidente del club rojiblanco en sustitución de Javier Fernández, quien vendió todas sus acciones.