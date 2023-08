PAN refrendó rechazo a los nuevos libros de texto de la SEP: “¡Con los niños no!”

Marko Cortés. Foto: PAN

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y varios de sus senadores reafirmaron el rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos que destinará para niveles básicos la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De esta forma, los panistas no sólo condenaron el contenidos de los libros que se utilizarán a partir del ciclo escolar 2023-2024, sino que culparon directamente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de transgredir el derecho a la educación de niños y niñas.

Mediante un hilo en redes sociales, los senadores blanquiazules expresaron: “Morena, una vez más, atenta contra la enseñanza de niñas, niños y jóvenes en este país al intentar adoctrinarlos con los nuevos libros de texto gratuitos.

“Las y los senadores del PAN respaldamos lo dicho por nuestro dirigente nacional Marko Cortés: nuestras escuelas no son templos de adoración de la 4T. No señores y señoras de Morena: no queremos cartillas ideológicas para las y los estudiantes. ¡Con los niños NO!”.

La mayor tragedia de educación: Marko Cortés

El dirigente panista definió la situación directamente como “la mayor tragedia de educación básica” ocasionada por un gobierno que no quiere un pueblo preparado y acusó una intención de querer adoctrinar a los estudiantes con una perspectiva a favor de la autodenominada Cuarta Transformación o 4T.

“Un gobierno que aborrece la ciencia y la cultura. (…) El gobierno no quiere que los estudiantes aprendan las cosas que necesitan para saber superarse en su vida profesional, desecha las matemáticas y las ciencias y busca que las escuelas se conviertan en centros de adoctrinamiento. En templos para la adoración de López Obrador y su visión política”, acusó Marko Cortés.

Además, el panista señaló que las autoridades han ignorado la opinión de padres y madres de familia respecto a los contenidos y puntualmente, sobre “la sexualidad de la infancia” y también cuestionó la secrecía que el gobierno ha mantenido en cuanto a la redacción de lo temas, pues reservó información.

Por su parte, Leticia Ramírez Amaya, titular de SEP, anunció en días previos que la dependencia se encuentra en tiempo, en formas y en condiciones de publicar los programas de estudios que constituyeron la base para los nuevos libros de texto.

Recalcó que hasta el momento, no existe ninguna disposición legal ni han sido notificados sobre alguna, que evite que los libros sean distribuidos. “En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal para atender” cualquier requerimiento.