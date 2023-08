Checo Pérez brilla en Bélgica, pero no basta; así lo relegaron del top 10 del Power Rankings

Segundo y quinto lugar para Pérez y Alonso en Bélgica, pero Power Rankings no reflejan su proeza (Reuters)

En el Gran Premio de Bélgica, celebrado en el Circuito de Spa-Francorchamps, los pilotos mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y español Fernando Alonso dejaron una impresionante actuación, alcanzando la segunda y quinta posición, respectivamente. Sin embargo, las reseñas de los Power Rankings no reflejaron completamente su desempeño.

A pesar de su impresionante segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fue sorprendentemente excluido del top 10 en los Power Rankings de la Fórmula 1, elaborados por un jurado de cinco panelistas cuya identidad permanece en el anonimato.

El sitio oficial de la Fórmula 1 apenas les dedicó unas líneas adicionales en comparación con los 10 mejores pilotos de la carrera.

Se mencionó que ‘Checo’ Pérez vio su sprint interrumpido por una colisión con Hamilton antes de lograr la segunda posición en la carrera. Por su parte, Alonso, quien tuvo una caída en el sprint, finalizó en el quinto lugar de la carrera.

El piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull es entrevistado tras terminar en segunda posición en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps de Spa, Bélgica. 30 de julio, 2023. REUTERS/Johanna Geron

Durante la competición, Sergio Pérez tuvo un buen inicio y lideró cómodamente la carrera durante nueve vueltas. Sin embargo, Max Verstappen, su compañero de equipo en Red Bull, se acercó peligrosamente y finalmente ganó con una ventaja de 21 segundos.

Los panelistas elogiaron la actuación de Hamilton, señalando que su cuarto lugar en la carrera pudo haber sido mejor si no hubiera enfrentado tráfico, representado por su compañero de equipo George Russell, quien le costó una posible oportunidad de alcanzar la pole position.

Además, una penalización por el choque con Pérez durante el Sprint lo relegó del cuarto al séptimo lugar.

Sergio "Checo" Pérez y Carlos Sainz en el Gran Premio de Bélgica 2022. Foto: @redbullracing

Checo Pérez relegado del top 10 en Bélgica

El líder del equipo Red Bull, Max Verstappen, obtuvo la mejor calificación con un destacado 9.6 en los rankings. En segundo lugar se ubicó Lewis Hamilton, quien finalizó cuarto en la carrera con su Mercedes, pero según los evaluadores, hizo lo suficiente para superar a Pérez, a pesar del choque que tuvo con el mexicano durante la competencia sprint.

Tras su exitoso segundo lugar en Bélgica, el asesor del equipo austriaco Red Bull, Helmut Marko, elogió a Pérez, señalando que dejó de obsesionarse con luchar por el título mundial y ahora está concentrado en ofrecer el mejor rendimiento posible.

En cuanto a los Power Rankings, Max Verstappen lideró la lista con una calificación de 9.6, seguido por Lewis Hamilton de Mercedes con 8.6, y Charles Leclerc de Ferrari con 8.4. Aunque Pérez y Alonso demostraron un rendimiento destacado, ambos pilotos quedaron fuera del top ten en los rankings de la temporada 2023, que son dominados por Verstappen, Alonso y Hamilton.

Curiosamente, el piloto de McLaren, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda y Oscar Piastri ocuparon los siguientes puestos en el ranking, a pesar de que Leclerc no pudo terminar la carrera.

Pérez y Alonso brillan en la pista, pero Power Rankings no les favorecen (@F1)

Los pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon, empataron en sexto lugar, mientras que Lando Norris, Alex Albon y George Russell cerraron el top 10.

Es destacable mencionar que las evaluaciones de los Power Rankings no incluyeron a Fernando Alonso, quien ocupa el segundo lugar en la clasificación anual con un promedio de 8.2, solo por detrás de Max Verstappen, que lidera con un 9.2. Lewis Hamilton se posiciona en el tercer lugar anual con 8.0, mientras que Alex Albon es cuarto. Lando Norris y George Russell completan el top five anual, que no cuenta con el mexicano Sergio Pérez en el top 10, al menos por el momento.

La próxima actividad de la Fórmula 1 se reanudará el 27 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, donde los fanáticos esperan nuevas emociones y sorpresas en la pista.