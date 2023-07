Así fue la vez que Tony Bennett dedicó un concierto a Jenni Rivera tras su accidente aéreo | VIDEO

Tony Bennett y Jenni Rivera (Ig tonybennett/jennirivera)

Este viernes 21 de julio murió Tony Bennett a los 96 años, con lo cuál dejó un enorme hueco en la industria musical a nivel mundial, pues fue considerado por décadas como uno de los mayores referentes con un acervo inmenso de éxitos.

Te puede interesar: Muere Tony Bennett: el día que dibujó a Vicente Fernández en el Rancho “Los Tres Potrillos”

El intérprete de éxitos como New York State of mind o I’ve got you under my skin visitó a lo largo de su carrera un sinfín de países, entre ellos, México. Y, un momento que resultó inolvidable para el público connacional fue cuando Tony dedicó uno de sus conciertos a Jenni Rivera, mejor conocida como La Diva de la Banda.

Jenni tenía 43 años y en 13 años de carrera musical había logrado conquistar a la audiencia internacional y nacional. Incluso, a varios años de su muerte, la famosa continúa siendo un referente para la cultura nacional.

Por qué Tony Bennett dedicó un show a La Mariposa de Barrio

El 9 de diciembre de 2012 es un día trágico en la historia de México, ya que fue el momento en que se dio a conocer que Jenni Rivera había muerto en un trágico accidente aéreo.

(gettyimages)

Como una extraña coincidencia, un día después del fallecimiento de la cantante de La gran señora, Tonny Bennett daría un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y, durante una conferencia de prensa con motivo de su disco Viva Duets, señaló que debido a los lamentables sucesos, decidió dedicar su presentación a Jenni Rivera y a su familia.

Te puede interesar: El día que Thalía madrugó para cantar un dueto con Tony Bennett

“Me siento genial de hacer este último show en México, porque me encanta México y, de hecho, el show de hoy lo vamos a dedicar a la hermosa gran artista que murió el día de ayer en un accidente de avión, así como a su familia, entonces esto es algo que vamos a anunciar hoy en la noche antes de que empiece el concierto”, comentó el artista.

Esto generó una gran ola de reacciones por parte del público mexicano, quienes se mostraron sorprendidos del homenaje que Bennett le dedicó a una de las máximas representantes de la música nacional.

El cantante se dijo contento de estar en México Credito:Youtube@Prensaescenario

Lo que se sabe de la muerte de Tony Bennett

La publicista Sylvia Weiner fue quien confirmó a la agencia de noticias AP el fallecimiento de Tony Bennett, quien aparentemente pereció en Nueva York. Aunque hasta el momento no se saben las causas específicas de lo que ocasionó su muerte, en 2016 el cantante había sido diagnosticado con Alzheimer.

Te puede interesar: Murió Tony Bennett, una de las máximas figuras de la música: tenía 96 años

Desde que se dio a conocer la lamentable noticia, el mundo del espectáculo se vistió de luto y múltiples artistas y fans que colaboraron o admiraron al famoso externaron sus condolencias a la familia.

“Uno de sus últimos trabajos fue al lado de Lady Gaga. Una obra que queda para la inmortalidad”. “Tony Bennett, leyenda”. “Tony Bennett se acaba de ir a los 96 años. Verlo cantar en vivo era mágico. Se paraba al lado del piano y no se movía hasta el final del concierto. Nada, ni medio centímetro. Sin embargo no podías dejar de mirarlo y la experiencia resultaba intensa y transformadora. Maravilloso”, son algunos de los comentarios que aparecen en Twitter.