Investigan a militares en Nuevo Laredo por disparar a dos personas “de forma injustificada”

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por disparar “de forma injustificada” a dos adultos mayores en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con el Comité de Derechos de Nuevo Laredo, se trata de dos casos distintos, el primero ocurrió el jueves 6 de julio, cuando el señor José Luis Soto Cárdenas resultó herido de bala cuando se trasladaba en su bicicleta en donde vende tacos.

Según la denuncia Luis Soto, el ataque ocurrió cuando salió de una tienda OXXO y quedó atrapado en una persecución de militares en contra de un hombre “para él desconocido”. En este operativo participaron tres camionetas del Ejército Mexicano.

“Una de las camionetas se estacionó frente a mí cuando me disponía a subirme a mi bicicleta, se bajaron tres o cuatro soldados y uno de los mandos ordenó que me dispararan, me pegaron un tiro en un costado y caí desmayado, luego unos vecinos me llevaron a un hospital para curarme mi herida”, explicó la víctima al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Agregó que los militares escaparon en sus camionetas después de dispararles con dirección al oriente de la ciudad.

“Afortunadamente existen al menos dos videos que prueban la presencia del personal militar en el lugar de los hechos y el número de sus unidades. Por estos hechos la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001546/2023″, señala el comunicado.

En tanto, la otra agresión del personal del Ejército Mexicano ocurrió la madrugada del miércoles 12 de julio, ocurrido en el libramiento vial segundo anillo periférico, a la altura del crucero con el boulevard doctor Carlos Canseco.

En este caso, el señor Juan David Rodríguez Pérez denunció que se encontraba en su automóvil, un tipo Grand Prix, acompañado de su esposa Dalila Llanos Santiago y una amiga identificada como Dolores Córdova Domínguez.

Según la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos local, cuando el señor Juan David se disponía cargar gasolina para regresar a su casa y al pasar el crucero del bulevar doctor Carlos Canseco “observaron en la parte superior del puente a personal del Ejército Mexicano apostados en posición de tiradores y otros de píe portando armas largas, así como varios vehículos militares implementando un operativo tipo retén”.

El grupo de militares comenzaron a disparar hacía el vehículo del señor Juan David y sus acompañantes, “impactando una bala en el vidrio delantero justo frente al asiento del acompañante en donde se encontraba su concubina Dalila, quien sufrió heridas de esquirlas de proyectil en su rostro y pecho”.

La mujer fue trasladada a la zona de urgencias de un hospital de la Cruz Roja en donde la auxiliaron; sin embargo, la heridas en su ojo derecho eran graves por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social #11, para luego ser canalizada a la Clínica 25 del Seguro Social de Monterrey, Nuevo León, pues la lesión le habría causado un daño irreparable.

“Los militares después de disparar en contra del auto familiar huyeron del lugar de los hechos intentando no ser identificados y responsabilizados. Ambas quejas fueron presentadas este martes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones al derecho a la integridad, seguridad jurídica y uso indebido de armas de fuego”, según informó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Estos casos se suman a las otras denuncias que los elementos de la Sedena tienen en la misma ciudad fronteriza. El primero ocurrió la madrugada del 26 de febrero cuando cuatro militares asesinaron a cinco jóvenes tras desobedecer órdenes de sus superiores. En mayo, una grabación mostró la ejecución extrajudicial de media decena de civiles a manos del Ejército.