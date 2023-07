Raquel Bigorra respondió a los ataques de Niurka: “Ya soy su clienta”

(Ig: niurka.oficial) (Ig: @rbigorra)

Niurka, conocida también como “La mujer escándalo”, constantemente da sus polémicas declaraciones sobre distintos temas sin importar si ella está relacionada o no. Uno de ellos es el que tiene contra Raquel Bigorra a quien durante su estancia en La Casa de los Famosos donde la llamó traidora y hasta le dijo que tenía un cerebro de tamaño “pequeño”. Pero ahora fue la conductora cubana quien respondió a estos ataques considerándose a sí misma como una “clienta” de su compatriota.

A pesar de que no es del diario que Mamá Niu comparta contenido en contra de Bigorra. sí se reavivaron los conflictos que existen entre ellas desde que trascendió que Emilio Osorio fue advertido por su mamá sobre la posible interacción que tuviera con Raquel dentro del reality show porque era una traidora.

En una conversación que Emilio Osorio compartió con su compañero del Team Infierno, Poncho de Nigris, reveló que Niurka le dio un consejo respecto a la cubana que participó en el reality show, ella dijo que el joven debería tener cuidado con ella porque es incierto cómo podría reaccionar ante diversas circunstancias, incluso hasta el grado de llegar a traicionar y a mentir.

Asimismo dijo que no se podía confiar en ella porque, de acuerdo con Niurka, Emilio Osorio declaró que se había visto envuelta en un conflicto por haber hecho público una información que fue catalogada como un “chisme”. Como respuesta De Nigris precisó que se refería que Bigorra reveló las preferencias sexuales de Daniel Bisogno.

La vedette se sumó a las personalidades que han arremetido en contra la conductora.

Pero qué fue lo que respondió Raquel Bigorra finalmente y después de soportar los comentarios de Niurka. En entrevista con el programa De Primera Mano contó que ya es “clienta” de su paisana desde hace años, pero su esposo siempre le pide que no haga caso a estos comentarios para no continuar con el conflicto e incluso llegar a escalarlo.

“Yo soy clienta de Niurka desde hace 8 o 9 años.. desde que estaba embarazada de mi niña, ella es un poco hiriente con la palabra, no mide lo que dice, tuve un tema con ella y me afectó muchísimo, estaba embarazada, hasta me subió un poco la presión hasta que mi esposo me dijo que no podía permitir que empañara mi felicidad”, precisó Bigorra.

La también presentadora cubana confesó que en su momento no le contestó las agresiones porque estaba en proceso de gestación a pesar de que le ha dicho de todo, incluyendo bruja, santera. En cambio, esto fue lo que respondió a las señalaciones de Niurka:

“Somos figuras públicas y si no te gusta que hablan de ti, y no aguantes, no te dediques a esto... tengo dos o tres enemigos, pero los que tengo son constantes y no me sueltan, son gente que me tiran, son contados... así me pasa, qué hacemos, se enojan más porque no les contesto al momento”, reveló.

Raquel Bigorra se volvió un blanco de críticas para Niurka desde que ingresó a La Casa de los Famosos. (Vix)

Cómo y por qué inició el pleito entre Niurka y Raquel Bigorra

Raquel Bigorra explicó que todo inicio cuando conducía un programa donde sus invitadas eran Aura Cristina Geithner y Niurka en el mismo día, pero desconocía que ellas tenían un problema por lo que su compatriota decidió no presentarse a la grabación del show.

Después de su inasistencia, Bigorra escribió en su columna que Marcos no llegó a su cita con ella, pero desconocía los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, desde ese momento iniciaron las agresiones verbales en su contra. Así lo reveló:

“Prefiero no llevarme la exclusiva... cuento la mitad para no perder a mis amigos, ella no es mi amiga, pero hasta ahí, no voy a dar detalles, pero no participó en el programa... dijo tantas cosas, se fue para atrás, para adelante, para los lados”.