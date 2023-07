“El machista de Palacio”: Xóchitl Gálvez respondió a los señalamientos de AMLO

Xóchitl Gálvez aseguró que de niña vendió tamales. (Especial)

Durante la conferencia matutina de este 7 de julio, el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador explicó la razón por la que constantemente cuestiona y pone en tela de juicio la credibilidad de la senadora Xóchitl Gálvez en su búsqueda por la candidatura presidencial de la alianza Va por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, rumbo a las elecciones del 2024..

El titular del Ejecutivo ha dejado en claro este viernes que los presuntos ataques contra la legisladora no están relacionados a a un tema de machismo y detalló cuales son sus razones para arremeter contra Gálvez. Principalmente se debe a que la considera parte de la mafia económica y de poder político que conitnúa en México.

“Ahora todo es feminismo o machismo, yo respeto a las mujeres, siempre las he respetado, no la estoy cuestionando por ser mujer la estoy cuestionado por representar a una mafia de poder económico y de poder político”, aseguró AMLO.

Durante su discurso, López Obrador hizo especial hincapié en las acciones, supuestas poses y mentiras que Gálvez ha estado realizando para agradar a la sociedad y como acto de campaña desde que realizó su registro. Por ejemplo el hecho de trasladarse en bicicleta, lo cual fue reprobado enérgicamente por el presidente.

“Me subo a una bicicleta o llego en un triciclo: tamales tamales, ricos tamales y ya, o digo unas groserías”, comentó entre risas.

El presidente acusó a la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición de ser parte de la mafia de poder

En el transcurso de la noche del mismo viernes 7 de julio, la también empresaria le respondió a AMLO a través de una publicación en Twitter. Xóchitl Gálvez volvió a referirse al presidente como “machista” por el comentario realizado en la mañanera y se enfocó en el hecho de vender tamales, incluso se mofó argumentando que López Obrador “da atole con el dedo” en cada rueda de prensa matutina.

“El machista de Palacio se burla de quienes hemos vendido tamales”, respondió tajantemente.

“Lo hice en mi niñez con la tía Manuela y no tendría problema en volver a hacerlo. Es una forma honesta de ganarse la vida y mucho mejor que dar atole con el dedo todas las mañanas”.

Xóchitl Gálvez repsondió a los señalamientos de AMLO. (Captura de pantalla @XochitlGalvez)

Asimismo acompañó el texto con una fotografía de ella misma utilizando un delantal donde se puede leer la siguiente frase, “TAMALES. Xóchitl Va”.

De igual manera, horas antes Gálvez desmentió a López Obrador, quien aseguró que la legisladora jamás ha visto la realidad del país fuera de “Las Lomas”, una de las zonas privilegiadas de la Ciudad de México, en sitios como la sierra chiapaneca.

La opositora sostuvo que no sólo ha estado en la sierra de Chiapas sino que ha impulsado diversas obras públicas para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Por ejemplo la carretera San Andrés Duraznal - Simojovel realizada en el año 2004.

(Foto: Twitter @XochitlGalvez)

“El Presidente miente al asegurar que no he ido a la sierra chiapaneca. No solo la conozco sino que, como titular de la CDI construimos carreteras, obras de electrificación y llevamos agua potable a comunidades. También creamos programas ecoturísticos y productivos para mujeres indígenas”, publicó Gálvez. “Así tengo cientos de ejemplos que iré contando poco a poco”, aseguró.