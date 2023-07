Xóchitl Gálvez aseguró que nunca hablará mal de Sheinbaum: “La respeto mucho”

(Fotos: Twitter)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, recalcó este jueves que le gustaría competir contra Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de 2024.

Durante su gira en el estado de San Luis Potosí, la aspirante por a la alianza opositora señaló que lo anterior mandaría un mensaje a todas las mujeres de México de que “sí se puede”, y por ello, nunca deben de permitir que les digan lo contrario.

“Si me preguntan si me gustaría enfrentarme a otra mujer, pues para mí estaría bien. Me gusta, estaría muy interesante”

Además, pese a las descalificaciones en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de muchos de los seguidores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), Gálvez Ruiz sostuvo que nunca hablará de forma negativa si su rival sería Sheinbaum Pardo, porque la respeta.

En las últimas semanas, el pleito entre Xóchitl Gálvez y AMLO ha acaparado los reflectores. (Jovani Pérez / Infobae México)

“Las dos fuimos jefas delegacionales en algún momento, nos conocemos, nos respetamos. Yo a la doctora (Sheinbaum) la reconozco y la respeto mucho. No voy a hablar nunca mal de ella”

Por el contrario, aseveró que AMLO se está comportando de forma “machista” con ella al asegurar que el empresario Claudio X. González fue quien la impuso para combatir contra la 4T, por lo que le pidió que la respete

“Las agresiones que él hace contra mí son machistas. Lo digo porque en el momento en que un hombre no reconoce que una mujer tiene la capacidad por sí misma para llegar hasta donde está y pensar que alguien o alguienes tuvieron que impulsarla. Pero no hay ningún personaje de la oligarquía que me haya ayudado, al contrario la oligarquía apoya a las corcholata. Son los que luego van a desayunar y comer tamales de chipilin a Palacio Nacional”, expresó.

Sobre la crisis hídrica que vive la capital de San Luis Potosí, Xóchitl afirmó que no es momento de pelearse con el alcalde Enrique Galindo ni con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, sino de ocuparse de resolver el problema pronto o el problema se va agravar.

Xóchitl representa el pasado: Sheinbaum

Por su parte, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y “corcholata fa favorita” del presidente, rechazó este jueves desde Tamaulipas entrar en debate con Gálvez Ruiz; sin embargo, recalcó que la senadora panista representa “volver al pasado”.

“Yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl. Yo creo que el tema es el debate del proyecto de nación que representamos. Allá se representa un proyecto de nación que quiere volver al pasado”

