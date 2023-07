Galilea Montijo confiesa que su primera vez no fue cómo esperaba: “Me arrepentí mucho”

Galilea no reveló el nombre de su primer gran amor. (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Una vez más, Galilea Montijo abrió su corazón para compartir con sus fans un poco de su vida personal. En esta ocasión, la conductora de espectáculos aseguró que está arrepentida de haber comenzado su vida sexual con una persona que no la valoraba, pues considera que fue un momento muy especial para solo para ella.

Fue durante una emisión de Netas Divinas donde la presentadora de televisión, que recientemente ha estado envuelta en controversia por su participación en La Casa de los Famosos México, confesó que su primera vez ocurrió cuando tenía aproximadamente 16 años de edad con un joven de Guadalajara que aparentemente no estaba tan enamorado como ella suponía.

La conductora cuestionó si comenzó su vida sexual a una edad adecuada. (Instagram: @galileamontijo)

“Crees que al que le vas a entregar tu virginidad, que es lo más preciado para ti porque eso es lo que te enseñan (...) Yo me acuerdo que estaba muy enamorada. Para esto, yo perdí mi virginidad a los 16 años, que hoy ya se considera que estaba ruca, vieja”, comenzó.

Su relación de juventud terminó tiempo después y Galilea siguió con su vida guardando un hermoso recuerdo que años más tarde se derrumbó. Y es que en una de sus visitas a su estado natal se reencontró con su primer gran amor y no dudó en acercarse para saludarlo, pero terminó llevándose una desagradable sorpresa.

Galilea Montijo se casó con Fernando Reina Iglesias en 2011, pero se divorció este 2023. (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Tres años después de que yo ya estaba en televisión regreso un día a Guadalajara y me voy a un antro, me lo encuentro y yo: ‘Ay fulano ¿cómo estás? que risa que fuiste el primero’. Qué estupidez la mía que no se la di a alguien que lo valorara, me arrepentí mucho de ese momento tan especial para la mujer”, contó.

La conductora se arrepintió de su primera experiencia sexual con una pareja sentimental a quién quería mucho, pues su encuentro aparentemente sólo fue especial para ella.

No obstante, reconoció que en aquel entonces no se acercó a su pareja para decirle que sería su primer experiencia sexual, sino hasta que se lo reencontró en un bar de Guadalajara. Esto abrió un debate entre las demás conductoras, quienes pusieron sobre la mesa la posible inocencia del hombre en cuestión porque desconocía la situación.

Las personalidades mexicanas mantuvieron en secreto su relación hasta que el futbolista visitó a su entonces novia en Big Brother. (Foto: Cuartoscuro - @galileamontijo / IG)

Galilea Montijo comparó a Cuauhtémoc Blanco con Brad Pitt

Fue durante la misma emisión del programa donde la conductora de Hoy recordó su tórrido romance con el exfutbolista mexicano. Como pocas veces, Gali aseguró que estaba muy enamorada porque tenía muchas cosas en común con el también político, en especial, su origen antes de la fama.

“Fue una relación que mucha gente no entendía; yo estuve muy enamorada porque yo con él me identificaba mucho en esta parte de que veníamos desde abajo, nos costó mucho. Yo si algo por ejemplo siempre me encantaba de él es que sus mejores amigos fueron de toda la vida, desde niños, no se le olvidaba su gente, nunca olvidaba de dónde venía”, declaró.

Asimismo, aseguró que su exnovio no era celoso, sin embargo, la reacción que ocasionaba en las mujeres terminó desgastando su confianza hasta que decidieron continuar su vida por caminos separados.

“Ahí no había celos, no era una persona que me dijera: ‘Ay no salgas en la tele vestida así’, lo que pasa es que le gustaba mucho... haz de cuenta que era Brad Pitt, mana y a parte pues sí, ojo alegre ¿qué hago?”, contó.