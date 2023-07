Raymix agradeció a AMLO por recomendar su cumbia y se lanzó contra los corridos tumbados

Raymix se mostró emocionado por que su canción fue elegida por el mandatario (Foto: Twitter)

Esta mañana la “electrocumbia” sonó fuerte en Palacio Nacional, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una famosa canción del productor musical Raymix como parte de sus recomendaciones para “combatir” la escucha de los llamados “corridos tumbados”.

Y es que con el objetivo de que los jóvenes no tengan como única opción escuchar el subgénero de música norteña que se distingue por la exaltación por el estilo de vida criminal, las sustancias prohibidas y la violencia, el presidente mexicano ha estado recomendado algunas canciones de otros estilos en su conferencia matutina.

La sugerencia número ocho del playlist de AMLO se trata del tema Oye, mujer, exitosa canción que Raymix lanzó en 2018 y que se ha convertido en el éxito más grande del músico mexicano, presente en casi cualquier “fiesta sonidera”.

“Vámonos con la cumbia, vamos para los jóvenes. No tienen que estar escuchando de que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas y calibre 50′, todas esas cosas. No, no, no, música buena, de jóvenes. Es el repertorio nuestro”, dijo el mandatario poco antes de dar por terminada su “mañanera”.

Raymix es un importante exponente del género que ha bautizado como "electrocumbia" (Foto; Raymix)

Esta acción generó la emoción del músico, quien agradeció en su cuenta de Twitter la difusión de su propuesta musical en un espacio tan importante como la conferencia diaria del presidente.

En el clip se le ve al productor musical de 32 años recomendar al público ser más selectivo con la música que escucha.

“Amigos, el día de hoy me pasó algo grandísimo, el Presidente de la República ¡recomendó mi música!”, contó con evidente emoción el intérprete mexiquense. “¡Mira el Presidente está sonriendo!” dijo el cantautor, quien reprodujo el momento en que se le ve a AMLO disfrutar de la canción.

En consonancia con el mensaje del mandatario, Raymix apoyó su punto de vista y arremetió sin mencionarlo directamente contra las letras de los también llamados “narcocorridos” o “corridos bélicos”, por considerar nociva la apología que hacen del delito, especialmente del tráfico de sustancias ilegales.

El músico de electrocumbia se mostró feliz. Crédito: TW/@raymixmusic

“Efectivamente, gente, gente, gente, por favor, procuren ser más selectivos con lo que escuchan, no trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia, eso no es humanidad, mi gente”, expresó el músico que ha colaborado con figuras como Paulina Rubio y Alberto Pedraza.

Añadió que muchos de sus colegas están entristecidos porque el público actualmente está prefiriendo reproducir y llevar al éxito los temas musicales que aluden al estilo de vida criminal.

“Mucha música de la que escribimos, si no le ponemos cosas de este tipo o si no hacemos la música con cierto morbo, pues la gente no la escucha y tienen razón (en estar tristes)”, expresó Raymix.

El popular cantante dejó su puesto en la NASA, donde fungía como ingeniero aeronáutico, por su pasión: la música (Foto: Instagram/@raymixmusic)

Edmundo Gómez Moreno, originario de San José del Vidrio, Estado de México, expresó que se puede hacer música con mayor profundidad y que apele a otros sentimientos.

“Aún se puede hacer buena música, bonitas melodías, bonitas letras, cosas de la vida y siempre cantar de una manera artística las cosas, así que gracias Presidente y ¡estoy muy feliz, gracias, gracias, de verdad, gracias!”, remató el artista visiblemente emocionado.

Y es que desde el lunes de la semana pasada el mandatario federal ha estado sugiriendo canciones con el objeto de los jóvenes se acercen a otras alternativas musicales, pero también indicó que no busca prohibir la creación, difusión o distribución de los temas cuyos máximos exponentes actualmente son Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Fuerza Regida.

Asimismo, AMLO también expuso la necesidad de que los jóvenes no tengan como única alternativa la música que enaltece al delito.