Influencer que cocinó cocodrilo ahumado fue criticado en redes sociales

Un influencer mexicano cocinó cocodrilo ahumado (foto: regio.parrillero/IG)

Un influencer especialista en gastronomía, conocido como Regio Parrillero, compartió el proceso de la preparación de un platillo exótico, al concinar un cocodrilo ahumado, motivo por el cual fue criticado por los internautas.

En redes sociales, el creador de contenido de origen mexicano dio a conocer, por medio de una serie de fotos que compartió en su cuenta personal de Instagram, su proceso para cocinar el cocodrilo, por lo que los internautas no dejaron pasar el hecho.

Regio Parrillero subió un clip en el que mostró imágenes explícitas del reptil siendo cocinado y posteriormente degustando la preparación. Su platillo, en el que involucró la carne de un cocodrilo, no tuvo buen recibimiento por parte del público, puesto que inmediatamente criticaron al influencer por despojar de la vida a un reptil para su consumo y creación de contenido.

Dentro de su explicación, el influencer por medio de una publicación detalló que contaba con todos los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para poder llevar a cabo su preparación.

El creador de contenido detalló que cuenta con los permisos de la Semarnat (foto: regio.parrillero/IG)

“Bien emocionado de preparar mi primer cocodrilo. Este es de 3.5 kgs, de Villahermosa Tabasco, se llama Cocodrilo Morelet y es de agua dulce, distribuido por @elgrancazadormx con permiso de SEMARNAT. Ya les ando editando el video”, detalló.

Además, mencionó que su ejemplar de pantano fue proporcionado por un distribuidor que cuenta con los permisos proporcionado por la Semarnat para efectuar su crianza, caza, venta y distribución. Asimismo, indicó que el cocodrilo de pantano no se encuentra en peligro de extinción y el resto de su piel es utilizada para la creación de botas, bolsos y otros artículos.

Por otra parte, su carne comúnmente es utilizada para el consumo humano, puesto en una zona del territorio mexicano se consume con frecuencia, mientras que en otras partes del mundo lo comen frito, asado o ahumado, siempre y cuando su adquisición sea legal.

Su publicación de IG hasta el momento cuenta con más de 4 mil me gusta y múltiples comentarios irónicos, graciosos y a favor del platillo: “Pero si el cocodrilo se lo come a él nadie dice nada”, “Te comiste la esposa del Alcalde De San Pedro Huamelula???…tragón !!!” y ”La verdad me decepcionó, lo lamento bro, buen contenido pero este video no, unfollow”, fueron algunas de las respuestas que se pudieron rescatar.

El influencer compartió su platillo exótico (foto: regio.parrillero/IG)

¿El alcalde de Oaxaca se casó con un caimán?

El pasado 2 de julio del presente año, el alcalde de San Pedro Huamelula en el estado de Oaxaca, Víctor Hugo Sosa, contrajo matrimonio con un caimán hembra, esto como parte del cumplimiento de un ritual tradicional que tiene como finalidad el de pedir prosperidad y abundancia para toda su comunidad.

Víctor Sosa es el actual mandatario de la comunidad indígena chontal del istmo de Tehuantepec y hace unos días compartió con todos los habitantes su cariño por la novia reptil que lo acompañó, a quien conocen como Alicia Adriana.

La caimán asumió el papel de “la niña princesa” durante dicha celebración ancestral: “Nos queremos y acepto casarme con la niña princesa”, aseveró el alcalde de San Pedro Huamelula.

Cabe destacar que la unión entre un hombre y un caimán hembra es una tradición que se celebra desde hace más de 230 años con el principal objetivo de conmemorar la ocasión en que dos etnias de la región que eran conocidas como los huaves y los chantales, se unieron a través de una boda.