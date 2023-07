Enrique De la Madrid e Israel Rivas se registran como aspirantes a candidatura presidencial de Va por México

Enrique de la Madrid PRI (Cuartoscuro)

El exsecretario de Turismo, Enrique De la Madrid, presentó su registro como aspirante a la candidatura presidencial de la alianza Va por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, rumbo a las elecciones que se realizarán en junio del 2024.

El exfuncionario presentó su registro para el proceso de selección del Responsable del Frente Amplio por México ante el Comité Organizador del Partido Acción Nacional (PAN), en las oficinas del partido ubicadas sobre Paseo de la Reforma, donde entregó los documentos correspondientes como identificación oficial, Currículum Vitae, texto de exposición de motivos y su declaración 3de3 en temas de transparencia y contra la violencia.

Tras entregar sus documentos, sus simpatizantes celebraron el registro con gritos de “¡Presidente!”, los cuales fueron interrumpidos por un breve discurso del aspirante a la candidatura presidencial.

“Me acabo de registrar no solamente a nombre propio, sino que me vengo a registrar por los millones de mexicanos que queremos un país mucho mejor y porque este tema no es para mí, esto es para ti, y esto es para los mexicanos”, afirmó.

Previo a su registro, el político publicó un breve video en el que aparece desayunando en su casa, acompañado de su familia, en el cual recordó que hoy se inscribiría al proceso de selección e indicó que para él “la familia es lo más importante”.

“La oportunidad que tenemos los mexicanos de construir el mejor México posible y estoy convencido de ello, que podemos y está a nuestro alcance.

“(...) Para nosotros, para nuestra familia es lo mas importante, porque lo más importante para nosotros también son nuestras familias y que nuestras familias salgan adelante, les mando un abrazo muy afectuoso”, dijo.

El exfuncionario dijo que para él lo más importante es la familia

Enrique de la Madrid abre registro de voluntarios para recolectar firmas

El aspirante a la candidatura presidencial de Va por México anunció a través de redes sociales que ya habilitó un registro de voluntarios para recolectar firmas a su favor en todo el país, como parte del proceso de selección.

En su cuenta de Twitter, De la Madrid hizo un llamado a sus simpatizantes inscribirse como voluntarios en la página de internet: https://yoconenrique.mx/unete/.

En la página de internet, agradeció a quienes están interesados en ser voluntarios y detalló que una vez que las personas se inscriban serán contactadas para saber cómo será el proceso.

“Gracias por participar como voluntari@ en la recolección de las firmas necesarias para mi registro como aspirante a encabezar el Frente Amplio por México.

“Al unirte estaremos en contacto para escucharte e informarte del proceso de registro de tu firma en la plataforma del Frente Amplio y lograr nuestra meta juntos. ¡Construyamos entre todos el México de oportunidades que mereces!¡Muchas gracias! Con tu apoyo un mejor México sí es posible”, se lee en la página.

En el formulario, los voluntarios deberán ingresar sus datos como: nombre completo, año de nacimiento, fecha de cumpleaños, sexo, estado, municipio, correo y celular.

Registro de voluntarios de Enrique De la Madrid. | Captura de pantalla

Israel Rivas Bastidas se registra como aspirante a candidatura de Va por México

Israel Rivas Bastidas, activista y vocero de algunos padres de familia de niños con cáncer, presentó su registro como aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, alrededor de una hora después de que el exsecretario de Turismo realizó el mismo proceso.

El activista llegó a las oficinas del Comité Organizador del PAN para presentar la documentación correspondiente, donde fuer recibido por representantes de los comités ejecutivos del PRI, PAN y PRD.

¿Quién es Israel Rivas?

Israel Rivas Bastidas fue uno de los padres de niños con cáncer que tomó las calles de algunas ciudades, entre ellas la Ciudad de México, para protestar en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volviéndose incluso el vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer A.C.

De acuerdo a su perfil de Twitter, el activista se define a sí mismo como abogado y analista político; sin embargo, también se ha desempeñado en los medios de comunicación como Diarios De Confianza (DDC), MVS Radio y La Silla Rota.