Senadores que abandonarán al PRI no irán a Movimiento Ciudadano; ¿qué pasará con ellos?

Las diferencias al interior del partido provocadas por las decisiones de "Alito" Moreno tendrán nuevas consecuencias. (Cuartoscuro)

La más reciente fractura al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se hará efectiva la tarde del 3 de julio, pues al menos cuatro senadores darán a conocer su renuncia a la organización debido a su inconformidad con la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila son quienes, hasta la presente publicación, advirtieron en días pasados que abandonarían el barco del tricolor.

Ante tal situación, comenzaron a circular algunos rumores respecto al rumbo que tomarían las y los legisladores e incluso se planteó que podrían sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, la periodista Leticia Robles de la Rosa informó, de manera preliminar, que Osorio Chong, Ruiz Massieu, Mayorga y Ávila no se integrarán al partido naranja y tampoco formarán parte del Grupo Plural, sino que permanecerán como senadores sin grupo parlamentario, es decir, sin partido.

De acuerdo con fuentes citadas por Milenio, las y los disidentes del PRI oficializarán su dimisión a las 13:00 horas del 3 de julio en el Hotel Camino Real.

A esta deserción múltiple del PRI le antecedió la decisión de Claudia Ruiz Massieu de abandonar la contienda interna de la oposición para definir su candidatura presidencial “por congruencia” política, pues mostró un notorio desacuerdo con el método establecido por el Frente Amplio por México para responder a las precampañas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Desde octubre, la senadora se había perfilado como una de las aspirantes para representar a la alianza Va Por México en las elecciones federales de 2024. Sin embargo, declinó tras la respuesta de los partidos opositores que, en términos generales, decidieron replicar las acciones del oficialismo.

“Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo [...] En congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo”, dijo Ruiz Massieu en un video compartido a través de redes sociales.

Información en desarrollo...