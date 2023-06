Eduin Caz reveló cuánto vale su ropa interior

(Instagram/@eduincaz//TikTok/@danielborjasmx)

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, compartió con un tiktoker que la ropa interior que usa tiene un costo muy elevado. El creador de contenido cuyo usuario en TikTok es @danielborjasmx le preguntó a todos los integrantes de la banda los costos de su autuendo.

Al principio, el cantante de regional mexicano intentó reducir los precios de sus sandalias marca Crocs, pero después reveló que su short valía mil pesos mexicanos, su playera básica alrededor de 500 y su calzado alrededor de 400.

No obstante, el creador de contenido le hizo mostrar parte de su ropa interior, la cual resultó ser marca Versace y tener un valor de 5 mil pesos, pues se trata de una línea exclusiva para el confort de hombres. “Si cuesta una lana”, mencionó el intérprete de éxitos como El roto, El tóxico y Pídeme. En la grabación, el cantante incluso mostró parte de la lujosa prenda íntima.

De qué trata el trend ¿Cuánto cuesta tu outfit?

Esta tendencia adquirió visibilidad en 2022 y consiste en que una persona va frenando a otras para que hagan un desglose y descripción de los precios de su ropa.

Este tipo de videos se difunden principalmente en redes sociales como TikTok y los Reels de Instagram, aunque también son replicados en los videos cortos de Facebook, por lo que adquirieron popularidad entre muchos creadores de contenido.

Muchos estudiantes retomaron esta tendencia dentro de sus escuelas, por lo que los alumnos de instituciones particulares sorprendieron con sus atuendos de más de 10 mil pesos mexicanos. Este elevado costo no se suma por las joyas, si no por el uso de prendas exclusivas o de colección, principalmente los sneakers o tenis que ya no se fabrican.

Algunos de los primeros videos de este tipo surgieron entre las filas de coleccionistas para comprar lanzamientos de sneakers edición limitada; aunque la mayor parte de la gente suele decir la verdad respecto al costo de sus prendas, la realidad es que también hay quienes mienten y exageran los costos.

Los lujos de Eduin Caz

El éxito de Grupo Firme es muy alto, pues su gira está dentro de las más lucrativas a nivel mundial, prueba de ello es que su vocalista se ha permitido comprar desde camionetas de lujo hasta un avión personalizado.

Fue en marzo cuando el intérprete de Ya Supérame presumió su adquisición, se trata de un jet mediano cuyos principales atractivos son la velocidad de crucero que puede llegar a alcanzar. Un experto reveló a Gustavo Adolfo Infante que su precio dependería del modelo.

El modelo Hawker 800A tiene un costo de USD 9.5 millones, lo que equivaldría a aproximadamente 171 millones de pesos mexicanos, mientras que el modelo Hawker 800XP tiene un precio de USD 13 millones, que en pesos mexicanos sería más de 230 millones de pesos mexicanos.

De acuerdo con Luna Jets, el avión de Eduin, cuya placa hace honor a su apellido, es decir “XA-CAZ”, puede llevar hasta ocho personas, las cuales estarían distribuidas con una sala para pequeña sala con cuatro asientos, un diván cerca de la ventana para tres y un tercer asiento individual.

Durante 2022, Caz le hizo muchos regalos de lujo a sus seres queridos, a su entonces esposa le dio una camioneta BMW X6 color blanco, la cual tiene un costo de entre un millón 800 mil y 2 millones de pesos. Además, a su madre le obsequió un automóvil Mercedes Benz, así lo mostró en una historia en su perfil de Instagram.

“Feliz cumpleaños. Eres la mejor madre del mundo y mereces lo mejor. Mientras Dios me preste vida y me permita estar a tu lado, trataré de que nada te falte”, escribió en su momento.