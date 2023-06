Pedro Sola recordó que “El escorpión dorado” lo hizo llorar de rabia: “Barbaján de cuarta”

El conductor calificó como "barbaján" al Escorpión Dorado. Crédito: YT /Roberto Mtz

No es un secreto que Pedro Sola no tiene la mejor opinión de “El escorpión dorado”, pues en distintas ocasiones el colaborador de Ventaneando ha dejado ver su antipatía hacia el popular personaje de internet.

Y es que ha pasado un año desde el incómodo momento que pasó el comunicador cuando al foro del programa de TV Azteca acudió como invitado “El escorpión dorado”, emisión en la que Pedro Sola hizo evidente su antipatía y no le dirigió la palabra, ni tampoco volteó a ver al personaje que encarna Alex Montiel.

Por otra parte, Montiel ya había explicado en algunas ocasiones que pese a que en distintas ocasiones ha invitado al “tío Pedrito” a aparecer en su popular programa de YouTube, donde a bordo de su camioneta da un paseo con sus entrevistados mientras plática con ellos, el comunicador ha rechazado la oferta.

Fue en junio de 2022 cuando el autonombrado “dios del internet” apareció en la sala de Ventaneando, donde Pati Chapoy lo recibió con cortesía y una gran sonrisa, caso contrario al de Pedro, quien durante toda la intervención se mostró molesto.

Alex Montiel ha buscado en diversas ocasiones a Pedro Sola para que grabe un capítulo para su canal (Foto: Facebook/El escorpion Dorado Instagram/@tiopedritosola)

Ahora, en una reciente entrevista el conductor reveló que fue tanta la molestia que sintió con la presencia de “El escorpión dorado” en el programa que conduce, que al finalizar la participación del influencer no pudo contener el llanto pues se sintió humillado “en su propia casa”.

“Hay un personaje que no me cae bien y un día hasta lloré de la rabia que sentí, es El escorpión dorado”, comenzó a contar en el canal Creativo, de Roberto Martínez, y dijo que Montiel trabajó en algún momento en la TV Azteca antes de ser youtuber. “Un barbaján de cuarta que trabajó aquí, no me acuerdo ni cuándo”.

Sola aseguró que le parece muy “vulgar” el estilo con el que “El escorpión dorado” ha logrado un lugar posicionarse como uno de los influencers más famosos de México, y destacó que la fórmula de tener invitados a bordo de un auto “es algo que ya hizo” James Corden. “Con una máscara sube a todo mundo, y hace unas cosas espantosas”, añadió.

Para el comunicador, Alex Montiel es una persona “mañosa” que buscó por todos los medios acercarse a él para invitarlo a su programa, sin embargo, nunca ha aceptado, pues Pedro Sola no quiere exponerse al maltrato ni a que el personaje se vaya a burlar de él.

"El escorpión dorado" estuvo en Ventaneando en junio de 2022 y su presencia incomodó a Pedro Sola (Captura: Youtube Ventaneando)

Respecto a la vez que el personaje cuyo grito de guerra es “¡Peluche en el estuche! ”se presentó en la sala de Ventaneando, Pedro Sola dijo haberse sentido muy incómodo y hasta molesto con sus compañeros, pues se reían a carcajadas con los comentarios de Alex Montiel e incluso Linet celebró que se haya burlado de él.

“Yo estúpidamente me quedé sentado en mi lugar de Ventaneando y éste llegó a burlarse de mí y yo tuve que quedarme callado, porque no sé contestar la agresión, porque aparte esta gente que es tan vulgar tiene estabilidad mental de decir y decir y nadie le paró el alto”, recordó.

“Cuando terminó el bloque, se quita la máscara, ya siendo él y me quiere abrazar, después de todo lo que me estuvo diciendo”, añadió Sola respecto a Montiel, quien en todo momento contó con otra persona grabando casa detalle para transmitirlo en su canal de YouTube.

Pedro Sola volvió a mostrar su antipatía contra "El escorpión dorado" (Foto: Instagram)

“Todo lo utiliza para su beneficio, pero nunca en la vida me voy a subir con él a la camioneta y espero no verlo nunca más en la vida, porque es la única persona que me ha hecho sentir mal en mi programa y es como si vengo a tu casa a insultarte”, finalizó el comentarista de espectáculos.