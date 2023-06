Alicia Machado se sincera sobre sus cirugías y presume que hoy es libre de silicona

A sus 46 años, Alicia Machado continúa luciendo una figura extraordinaria. Sin embargo, y a diferencia de varias actrices y celebridades, Machado nunca ha negado las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido tanto para mantener su belleza como por salud.

En una reciente entrevista para el programa Ojos de Mujer, conducido por Elizabeth Gutiérrez, Erika de La Vega, Chiky BomBom y Carla Medina, la que fuera Miss Universo con tan sólo 19 años habló con más detalle sobre sus cirugías de senos, las cuales, han sido más de las que las conductoras esperaban.

“Tengo seis operaciones de senos… Hoy en día soy silicone free (libre de silicona) y me quedaron preciosas. Pero no solamente eso, sino que estoy supersana”, confesó la modelo y actriz.

Alicia Machado confesó que ha tenido seis cirugías en los senos, tanto por estética como por consecuencia del cáncer de mama

Estas cirugías no fueron un mero capricho estético. Cabe recordar que en el año 2013, Alicia fue diagnosticada con cáncer de mama. La también ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos confesó que dos de las seis cirugías de sus pechos fueron parte del proceso reconstructivo del tratamiento contra el cáncer.

Alicia también recordó en la entrevista lo complicado que fue vivir esta experiencia, pues de pasar a ser reconocida como la mujer más bella del universo, tuvo que literalmente, mutilar su cuerpo para salvar su vida.

“Para mí fue una experiencia traumática, sobre todo a nivel cosmético, yo fui la mujer más bella del mundo, hice una portada en Playboy en el 2005 universal, con un cuerpo sin ninguna cirugía, ni ningún implante, ni ningún nada, unos senos perfectos que ganaron el Miss Universo con 18 años, y de repente, haberme visto con esas cicatrices, eso fue para mí durísimo”.

"Yo fui la mujer más bella del mundo, hice una portada en Playboy en el 2005 universal, con un cuerpo sin ninguna cirugía, ni ningún implante, ni ningún nada, unos senos perfectos que ganaron el Miss Universo con 18 años, y de repente, haberme visto con esas cicatrices, eso fue para mí durísimo”, declaró Alicia Machado en entrevista (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Paralelo a su enfermedad, la actriz vivió varios problemas personales entre 2013 y 2018, como su rompimiento con Roberto Romano y lo desagradable que era para ella ver a Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“Toda esa parte, la parte sentimental, no haber podido rehacer mi vida con una pareja estable. Ese tipo de cosas a todas las mujeres nos afecta y a mí me afectó, me afectó muchísimo. También, obviamente, las cosas mediáticas que me pasaron entre el 2016 y el 2018, que no fue fácil para mí vivir en Estados Unidos cuando el presidente era alguien era alguien muy difícil”, declaró en una entrevista celebrada en 2022.

Es bien sabido que la relación entre Machado y Trump ha sido tan cercana como conflictiva. Cuando Alicia se coronó como Miss Universo, Donald Trump era el dueño de la marca, por lo que tuvo que estar muy en contacto con el magnate. Tras haber salido victoriosa, Alicia subió de peso, lo que provocó un sin fin de insultos por parte de Trump.

Alicia Machado ha compartido en numerosas ocasiones la tristeza que le invadió en los meses posteriores a la coronación por las burlas y los insultos de Trump por su peso (Foto: especial)

Las consecuencias de este trato llegaron a tal punto que Alicia sufrió de bulimia, confesando que llegó a vomitar “35 veces al día”.

“Le tenía mucho miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida, un hombre me había hecho sentir con tanto temor. En ese momento yo nunca había pasado por eso, una no se da cuenta porque no sabe identificar el abuso. Fui abusada psicológicamente, nunca pasó nada gracias a Dios y porque yo ponía sillas en la puerta para que no se me metiera en el cuarto”, llegó a declarar Machado en una entrevista.

Ahora, con el reciente juicio del expresidente, Machado no pudo evitar mostrar su felicidad asegurando que se trataba de justicia. Esto, sumado a la completa recuperación del cáncer con un cuerpo sumamente estético, es un hecho que Alicia vive uno de los mejores momentos de su vida.