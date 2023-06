Monreal negó buscar “plan b” en caso de perder la encuesta de Morena

Monreal negó plan b en caso de perder en el proceso interno de Morena

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, negó que esté buscando un plan b en caso de que pierda en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Te puede interesar: Monreal inició recorrido por la CDMX: “Sé a lo que me enfrento”

Durante su visita en el Centro Mexicano, en Puebla, el senador con licencia sentenció que toda su energía está en el proceso que comenzó el pasado 19 de junio y no tiene en mente ir hacia otro partido o tomar otro rumbo en su vida política, además de que reiteró que tomó la decisión de continuar en el instituto político.

Asimismo, el político indicó que su objetivo es trabajar a favor del partido guinda, desde cualquier posición en donde pueda apoyar a que continúe la transformación del país; no obstante, reiteró su posición, incluso teniendo en cuenta de que podría no haber cabida para él en algún puesto relevante de la escena política.

Te puede interesar: No sólo reality show: Monreal presentó videojuego a un día de iniciar los recorridos de las “corcholatas”

“No estoy pensando en otra cosa, está toda mi mente, todo mi esfuerzo y mi capacidad dedicado a desarrollar esta jornada de 70 días, pero como ya decidí mantenerme en Morena, estaré en cualquier posición que ayude, pero no es así, si aún frente a eso no hay espacio, me mantendré en Morena”, refirió ante el cuestionamiento sobre su futuro, en caso de no ser ganador de la encuesta.

Monreal habló de su futuro (Cuartoscuro)

Ahí no concluyó su posicionamiento, pues explicó que, en caso de que no hubiera cabida para él en Morena, cuenta con una plaza de académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, por lo que no dudaría en continuar ahí su carrera profesional.

Te puede interesar: Ricardo Monreal advirtió sobre gastos excesivos de “corcholatas”

“Soy maestro universitario, imparto cátedra en la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado, sigo siendo maestro frente a grupo y, quizá, si no hay ninguna oportunidad, tenga que regresarme a mi ‘Alma Mater’, a la UNAM, no hay ningún problema y no estoy buscando plan B”, finalizó con las declaraciones sobre el tema.

Lo anterior fue la respuesta que emitió tras ser cuestionado sobre si buscaría la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a lo que apuntó que honrará su palabra y se mantendrá en el movimiento de la Cuarta Transformación.

Ricardo Monreal criticó gastos de las demás corcholatas (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR CUARTOSCURO.COM)

Pese a su actitud conciliadora en la que ha pedido unidad al interior del movimiento, Monreal Ávila ha cuestionado un supuesto exceso de gastos por parte de los otros contendientes al cargo interno, mismo que presuntamente se ha destinado a la colocación de anuncios espectaculares, situación que podría violar las reglas de piso parejo que estableció el Consejo Nacional.

De acuerdo al exgobernador de Zacatecas, los anuncios espectaculares y bardas excederían los cinco millones de pesos que autorizó la dirigencia nacional de Morena para cada contendiente, por lo que instó al instituto a analizar lo que está ocurriendo.

“Eso debe verlo el partido con urgencia porque de la salida de la ciudad vi más de 30 de una sola persona y es parte de la equidad que hay que cuidar y no permitir la inequidad”

Ricardo Monreal habló sobre el gasto de campaña de las corcholatas (REUTERS/Henry Romero REFILE - QUALITY REPEAT)

Ante lo anterior, el legislador exhortó a sus compañeros a medirse en los gastos de promoción, debido a que apuntó que se han detectado decenas de pintas en bardas en todo el país, lo que causaría problemas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a las medidas que implementó para el proceso interno morenista.

“Ojalá y se moderen, no alcanza con cinco millones, no sé cuánto cuestan, pero son muchos. Conmino a mis compañeros que tiene muchos espectaculares y a los que están gastando demasiado que moderen, es mejor asambleas pequeñas donde la gente se queda a escuchar sin pedir nada a cambio”, explicó.