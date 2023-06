Quién es la rockera mexicana que ayudó a lanzar la carrera de Alejandra Guzmán

La rockera de "Los eléctricos" impulsó la carrera de la hija de Silvia Pinal

Recientemente Alejandra Guzmán tuvo que cancelar una presentación que daría este próximo jueves 15 de junio en la Rotonda de Benito Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque se encuentra con afectaciones de salud.

“Queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera, de la que aún me sigo recuperando. A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar”, comunicó la cantante, quien deberá mantenerse en reposo por algunas días.

Esta situación posicionó a la “reina de corazones” entre los temas más comentados en las redes sociales, motivo por el que los fans de la cantante aprovecharon para compartir su música y recordar otros aspectos de su trayectoria que abarca más de 30 años.

Y es que “La Guzmán” es una de las figuras más populares del mundo del espectáculo mexicano, sin embargo pocos saben cómo fueron sus inicios en el medio, cuando formó parte de un grupo antes de ser considerada por muchos como “La reina del rock”.

Actualmente Alejandra Guzmán se encuentra preparando una gira en conjunto con su padre (Foto: AP/Lynne Sladky)

La hija de Silvia Pinal desde muy chica mostró ineterés en el mundo artístico, herencia también de su padre, el pionero del rock and roll en español Enrique Guzmán, pero no fue sino hasta su encuentro en la adolescencia con Kenny Avilés que pudo comenzar a hacer sus pininos sobre el escenario.

Y es que Kenny es reconocida dentro del ambiente del rock mexicano por haber sido prácticamente una maestra para muchas figuras, pues “Los eléctricos”, su banda, le dio cabida a músicos que posteriormente formaron parte de otros exitosos proyectos.

Jorge Chikis Amaro, de Fobia; Sabo Romo, de Caifanes; Federico Fong, de La Barranca; Lino Nava, de La Lupita, y Aleks Syntek son algunos de los músicos que Kenny Avilés impulsó, siendo Alejandra Guzmán también su “ahijada” en el rock.

El acercamiento se dio cuando Kenny y los eléctricos se presentaron en un programa de Televisa a finales de los años 80, cuando tras su actuación, la cantante se encontró con Alejandra en el baño, quien emocionada le pidió que la invitara a uno de sus ensayos, ante las negativas de Silvia Pinal a apoyarla en su incipiente carrera.

La rockera ayudó a diseñar y confeccionar el vestuario con que fue lanzada al estrellato Alejandra Guzmán (Foto: Instagram)

“Yo siempre fui una hija rebelde porque no me dejaba ser cantante”, dijo Guzmán alguna vez en entrevista para El minuto que cambió mi destino.

“Kenny, me encantaría que me invitaras a un ensayo”. Y al día siguiente fue a verlos a Coyoacán. “Llegó puntual. Quería ser cantante de rock”, contó la intérprete de No huyas de mí al programa De primera mano en 2021.

Guzmán se presentó a la cita, y al poco tiempo Kenny la invitió a formar parte de sus coristas, en lo que representó la primera oportunidad de Alejandra de pisar los escenarios junto a una banda de rock.

Kenny ha referido en algunas ocasiones que el temperamento de Alejandra es agresivo, especialmente cuando toma alcohol (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, la aventura musical de ambas amigas no duró mucho, pues Alejandra señaló en aquel entonces que el marido de Kenny, Ricardo Ochoa, integrante del grupo Peace and Love, la acosaba sexualmente.

Ante la revelación, la intérprete de Me quieres cotorrear decidió que Alejandra saliera del grupo para evitar problemas personales y ambas mantuvieron su amistad por muchos años.

Sin duda, la estancia de Alejandro en Kenny y los eléctricos le ayudó a adquirir tablas y desenvolvimiento escénico, pues además de las clases de ballet, danza y jazz que “La Guzmán” había tomado en su adolescencia, junto a Kenny practicó canto y el estilo rockero que la caracteriza.

Actualmente tiene 70 años, pero hace 30 fue una "guía en el rock" para La Guzmán y otras figuras (Foto: Instagram)

Fue hasta 1988 cuando la integrante “más rebelde” de la llamada Dinastía Pinal debutó como solista con el disco Bye Mamá; asimismo, durante varios años Kenny siguió ayudándole como su mentora, además de que la apoyó al diseñarle sus primeros vestuarios.