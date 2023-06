La saxofonista María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta: “Superhéroe abusador” (Fotos: Instagram/@brujamixteca/@tenochhuerta)

El pasado 9 de junio, la saxofonista María Elena Ríos contestó un mensaje en redes sociales de el colectivo Poder Prieto que exigía derecho de réplica luego de que la activista señaló que fue “explotada por ellos” para “trabajar gratis” y aseguró que a ella “no a van a volver a intimidar”, mensaje en el que también habló de uno de sus mayores representantes mediáticos: Tenoch Huerta.

Calificándolo como un “depredador sexual” y asegurando que es protegido del colectivo, la activista en contra de la violencia hacia las mujeres compartió más detalles y mensajes sobre el actor de Marvel en Disney. Razón por la que empezó a recibir una gran cantidad de mensajes de odio y amenazas de incluso muerte y ser atacada de nueva cuenta con ácido -es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con este-.

“¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un superhéroe es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú Tenoch Huerta abusas porque sabes que tienes poder”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado domingo 11 de junio.

Por qué María Elena Ríos no denunció a Tenoch Huerta de presunto abuso sexual

Saxofonista María Elena Ríos recibió amenazas de muerte tras denunciar a Tenoch Huerta: “Superhéroe abusador” (Foto: Twitter)

La también profesora de origen mixteco fue duramente señalada por fans del actor mexicano que debutó a nivel internacional gracias a la cinta Black Panther: Wakanda Forever, donde dio vida a Namor, luego de que contestara la petición de derecho de réplica del colectivo Poder Prieto e incluyera a Tenoch Huerta entre los duros reclamos.

“Esperamos el derecho de réplica. Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que no es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días…”, expresó Poder Prieto en Twitter.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de Marvel. No ando jugando Maya Zapata”, respondió agregando a la conversación a la actriz mexicana que es una de las mayores integrantes del colectivo.

Mensaje de la activista al colectivo Poder Prieto (Foto: Twitter)

Luego de que su confesión cobrara gran viralidad en redes sociales, más de uno la cuestionó sobre por qué no había hecho una denuncia formal ante las autoridades competentes y solamente estaba siendo público y en un espacio digital, algo por lo que volvió a responder dando más duras y crudas declaraciones.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización”, expresó en un primer tuit.

“No busco dinero o fama”: María Elena Ríos sobre denuncia a Tenoch Huerta

“‘¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”, agregó la sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con ácido.

María Elena Ríos aseguró que tras acusación no busca “dinero o fama” (Foto: Twitter)

Nuevas amenazas de muerte a la saxofonista María Elena Ríos

Luego de haber compartido dichos mensajes en sus redes sociales, la activista tuvo que volver a escribir los motivos de porqué su caso no ha llevado un recurso legal de por medio, así como las intimidaciones e incluso amenazas de muerte que ha enfrentado por dar su versión de los presuntos hechos.

“¿Quieres más ácido, verdad put*”. “Eres una mentirosa de mierd* perr*. Tenoch no te hizo nada”. “Tú madre put* de mierd* matat. Ella debe beber ácido y morir”, fueron algunos de los aterradores mensajes que compartió en su más reciente mensaje. Sin embargo y de momento hasta la publicación de esta nota, el actor mexicano Huerta no ha respondido ni emitido algún tipo de comunicado sobre los señalamientos y acusaciones de la activista.