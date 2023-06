Vinculan a proceso a venezolano por el incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez

Un migrante venezolano fue detenido y acusado de iniciar el incendio que cobró la vida de 40 personas en Ciudad Juárez ( Diario de Juárez/Handout via REUTERS)

Carlos Eduardo “C” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio que se suscitó en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron cerca de 40 personas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el individuo originario de Venezuela es señalado como el autor material de los hechos, de manera que es acusado por los delitos de homicidio, lesiones y daños. Se presume que él fue uno de los sujetos que inició el fuego el pasado mes de marzo.

La audiencia de Carlos Eduardo se llevó a cabo el miércoles 7 de junio. El juez de control federal en Ciudad Juárez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo durante el cual tendrá que permanecer tras las rejas, ya que le fue dictada prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La orden de aprehensión contra el migrante venezolano se cumplimentó el 2 de junio en un hotel de dicha ciudad fronteriza. Su detención se realizó luego de que fue dado de alta del hospital, pues él también resultó herido tras el incendio. Sin embargo, Eduardo aseguró que no tuvo participación alguna en los hechos ocurridos el 27 de marzo en la estación migratoria.

El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ocurrió en el mes de marzo y dejó a 40 víctimas mortales (Foto: EFE/Luis Torres)

En un video que circuló en redes sociales se puede escuchar a Eduardo decir que él es inocente. “¿Cómo yo voy a ser responsable de tanto homicidio cuando yo no he hecho nada? Ahí está la cámara. Yo no tengo nada que ver”, exclamó en aquella ocasión el ahora imputado, quien vestía una playera negra y un pantalón blanco.

Carlos Eduardo fue el segundo migrante de Venezuela que fue detenido por el incendio. El primero fue Jeison Daniel “N”, un joven de 28 años quien también se ha desvinculado de los sucesos, pese a que es señalado de haber iniciado el fuego.

Debido a que Jeison también resultó con lesiones de gravedad tras el incidente, tuvo que ser internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El 30 de marzo fue dado de alta y ese mismo día fue detenido. Posteriormente, en el mes de abril, fue procesado por el delito de homicidio y lesiones dolosas.

Además de los jóvenes venezolanos, tres agentes del INM y un guardia de seguridad fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos. Estas personas fueron identificadas como Daniel Goray “N”, Rodolfo Collazo “N”, Gloria Liliana “N” y Alan Omar “N”.

Tres agentes del INM y un guardia de seguridad fueron vinculados a proceso en abril por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez (Foto: EFE/Luis Torres)

Incendio en estación del INM

Fue en la noche del 27 de marzo cuando se reportó un incendio al interior de una estación provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. De manera preliminar se reportaron 38 personas fallecidas, aunque posteriormente la cifra subió a 40. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo atribuyó a una manifestación de migrantes.

Cámaras al interior de dicho centro registraron los momentos antes de la tragedia. En el video se puede observar a un grupo de personas al interior de una celda, mientras agentes de inmigración pasaban sin abrirla. Se informó que los migrantes pedían alimentos y agua.

Ante el caso omiso de las autoridades, comenzaron a prenderle fuego a unas colchonetas. Pese al humo y la ayuda que se solicitaba, personal del INM no actuó de manera inmediata. Lo anterior ocasionó que un grupo de migrantes no pudiera evacuar la estación a tiempo, por lo que fallecieron a causa del incendio.

El abogado de Jeison, Jorge Vázquez Campbell, indicó que el joven venezolano se encontraba en el baño cuando el fuego comenzó a propagarse. Se presume que los guardias de seguridad les habrían vendido el encendedor a los migrantes con el cual se inició el incendio.