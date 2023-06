Detuvieron a migrante venezolano acusado de iniciar el incendio de la estación del INM en Ciudad Juárez

Un migrante venezolano fue detenido y acusado de iniciar el incendio que cobró la vida de 40 personas en Ciudad Juárez ( Diario de Juárez/Handout via REUTERS)

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, un migrante venezolano acusado de iniciar el fuego en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) que dejó como saldo 40 personas en movilidad fallecidas el pasado 27 de marzo.

Te puede interesar: AMLO pedirá transparencia al INM por la tragedia de Ciudad Juárez: “No hay que ocultar las cosas”

Fue a través de sus redes sociales que en primera instancia el periodista Ciro Gómez Leyva informó sobre la detención del ciudadano venezolano, no obstante, horas más tarde trascendió que la aprehensión se llevó a cabo en las inmediaciones del Hotel Colonial en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En diversos videos que circulan en redes sociales sobre la detención del migrante venezolano, al hombre se le observa vistiendo una camiseta blanca y un pantalón blanco que, mientras es esposado por un agente, otro le explica los motivos de su aprehensión.

Te puede interesar: Dos personas implicadas con el caso García Luna trabajan en el gobierno de AMLO, destapó Loret de Mola

En repetidas ocasiones, a Carlos Colombo se le escucha decir a las autoridades que es inocente y que, aunque se le acuse de homicidio, él “no ha hecho nada”. Será cuestión de días para que se determine la situación jurídica del joven venezolano, en tanto, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Un incendio se registró dentro de las instalaciones de una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertes (CUARTOSCURO)

Luego de que 40 migrantes murieran a causa del incendio que se registró en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) y ante la exigencia de justicia, autoridades estatales y federales comenzaron las investigaciones correspondientes para realizar el deslinde de responsabilidades.

Te puede interesar: Miles de chiapanecos huyeron de sus localidades tras reclutamientos masivos del crimen organizado

Y es que, además de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y guardias de una empresa privada que huyeron del incendio sin auxiliar a los migrantes, al menos tres ciudadanos venezolanos fueron acusados de haber iniciado el siniestro al prenderle fuego a las colchonetas proporcionadas en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Fue el pasado 31 de marzo, tan solo cuatro días después de la tragedia, cuando un migrante venezolano identificado como Jeison “N” fue acusado de los delitos de homicidio y lesiones, por lo que un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público de la Federación presentó elementos de prueba reunidos en contra del migrante, tres agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y un guardia de seguridad privada.

Estancia migratoria del INM de Ciudad Juárez que se incendió (El Diario de Juárez)

Respecto a la detención del venezolano Jeison “N”, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSCP), Rosa Icela Rodríguez, detalló que el migrante acusado sería procesado en México.

La secretaria de seguridad detalló que el migrante venezolano fue uno de los sobrevivientes de la tragedia en Ciudad Juárez, no obstante, su estado de salud nunca fue reportado como grave por lo que fue dado de alta.

“No está dentro de los graves ni los delicados, incluso lo habían dado de alta. Lo que puedo decir es que es parte de la investigación. El que había incendiado todo fue dado de alta”, mencionó Rosa Icela Rodríguez.

La emotiva carta de Jeison “N”

Jeison "N" se dijo inocente de los cargos por los que fue acusado (REUTERS/José Luis González)

Jeison “N” fue vinculado a proceso por la tragedia migrante que cobró la vida de 40 personas, no obstante, mientras enfrentaba su proceso envió una carta a sus familiares en Venezuela, la cuál fue difundida durante el noticiero de Azucena Uresti para Milenio.

En la misiva, el ciudadano venezolano se dijo inocente respecto a los cargos que se le acusaron, además de que dijo estar arrepentido de haber viajado a México con la intención de llegar a Estados Unidos.

“Hola, herma, es tu hermano. Estoy bien, gracias a dios. Dile a mi mamá que la amo mucho, que oren mucho por mí. Herma’, yo soy inocente, sólo Dios sabe [...] Ahora anhelo estar en libertad [...] Me arrepiento de todo este viaje, Dani. Te quiero, herma’. No tengo cosas personales, ni sábanas, estoy como un loco peludo [...] Uno como venezolano no cree en estas personas”, escribió el joven de 28 años en su mensaje.

Por su parte, Jorge Vázquez Campbell, abogado del migrante venezolano mencionó a la periodista que en el momento en el que inició el incendio Jeison “N” se encontraba en el baño. Además de que, supuestamente, habría sido uno de los guardias quienes les proporcionó un encendedor a dos hombres originarios de Venezuela y Guatemala.

“Los refugiados dijeron que era una persona de cabello largo, entonces cuatro refugiados de cabello largo murieron y nomás quedaron tres. Dos de cabello largo estaban en terapia intensiva, entonces [Jeison era] el único que respiraba, sobre de él se fueron”, narró el defensor legal.