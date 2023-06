Daniel Bisogno ‘reaparece’ en Ventaneando; pensó que tenía VIH: “Me hice una prueba”

Antes de su hospitalización vivió momentos de estrés debido a que los doctores no daban con un diagnostico preciso.

En 1997 el mundo del espectáculo conocería uno de los rostros más controversiales y queridos del medio: Daniel Bisogno ingresaría a Ventaneando cambiado la forma de presentar noticias de la farándula de una polémica forma. Luego de que su mentora Pati Chapoy confirmara que el también actor había sido internado de emergencia en un hospital el pasado sábado 27 de mayo, más de uno se preguntó “¿Qué le pasó?”.

Te puede interesar: Pati Chapoy confirmó que Daniel Bisogno ya fue dado de alta; éste es su estado de salud

El humorístico conductor de TV Azteca no había dado ningún tipo de señal sobre lo que estaba viviendo con su salud, por lo que la noticia dada por la Reina del Espectáculo Mexicano causó gran revuelo en redes sociales, pues incluso su amigo y colega Pedro Sola con gran angustia aseguró que su amistad ha trascendido el tiempo y el trabajo, algo por lo que esperaba saliera pronto y regresara al foro.

“Empecé a sentirme débil, mal y empecé a pasármela mal de repente. De repente vino un susto en mi vida, se metieron a robar mi casa y se me despegó la azúcar, no le di importancia. A partir de ahí vienen cambios en mi vida físicos y emocionales, porque en ese tiempo dejo de estar con la madre de mi hija y empecé a sufrir por no poderla ver crecer. Primero pensaron que eran amibas, pero el tratamiento fue fuerte, vuelvo a hacerme estudios hasta que el doctor me dijo hay que hacerse exámenes de todo, incluyendo prueba de VIH”, se sinceró El Muñeco en Ventaneando.

¿Por qué Daniel Bisogno pensó que tenía VIH?

El comentarista de televisión tuvo que ser internado por complicaciones en la salud

El popular conductor de televisión detalló los motivos que los médicos e incluso él le hicieron creer que algo en su salud no estaba bien, pues aseguró que mientras laboraba en su obra de teatro o incluso en el mismo matutino tenía mareos y defensas bajas.

Te puede interesar: Daniel Bisogno reaparece junto a Pati Chapoy tras salir del hospital; preocupa su aspecto en redes

Durante una entrevista para Pati Chapoy, Bisogno ahondó en que después de bajar mucho de peso sus defensas se vieron afectadas.: “Primero pensaron que eran amibas y sí, pero el tratamiento fue fuerte, vuelvo a hacerme estudios hasta que el doctor me dijo hay que hacerse exámenes de todo”, contó.

Debido a que sus defensas no se regularizaban, entre las pruebas que tuvo que realizarse estuvo la del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La angustia del famoso incrementó cuando tras hacérsela el resultado no fue lo suficientemente claro.

El conductor es uno de los elementos con más tiempo en "Ventaneando" Foto: Cuartoscuro

La angustia del famoso incrementó cuando tras hacérsela el resultado no fue lo suficientemente claro.

Te puede interesar: Daniel Bisogno repareció en redes y confesó quién “salvó su vida” tras ser hospitalizado

“Llegué, la prueba me la hice y entonces era de ínfima categoría se veía como que medio... me dice es que para nosotros es positivo”, explicó.

Tras esto, Bisogno le habló a su médico de confianza y este le recomendó que se hiciera la misma prueba en otros sitios que serían un poco más confiables.

“A nadie le conté nada, porque sigue existiendo este prejuicios (...) le hablo al doctor le digo, dame los resultados. Me dice, cálmate, si tu estás tan seguro ve a hacerte un recuento viral”, destacó.

Así reaccionó “Ventaneando” a la noticia de su hospitalización

Los conductores se mostraron preocupados por el estado de salud de su compañero, incluso, Pedro Sola contó que se llevó una gran sorpresa al enterarse sobre el estado de salud de Bisogno, pues la última vez que se vieron no notó ningún malestar.

Foto de Daniel Bisogno con ex integrantes del famoso programa Foto: Cuartoscuro

“Eso nos provocó... bueno a mí una preocupación muy seria porque yo tengo una gran amistad, un enorme cariño por Daniel, lo queremos muchísimo y es nuestro compañero desde hace 26 años, lo vemos diario. Hemos vivido su vida y pues esto es una parte difícil”, mencionó Sola.