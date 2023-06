Arre HSBC: los Huracanes del Norte se bajaron del festival, pero llegarán cuatro artistas más

Peso Pluma, Natanael Cano, Luis R Conriquez, Pesado, Edén Muñoz y Los cadetes de linares en el cartel Crédito:(Twitter/@ArreHSBC)

Los organizadores del festival Arre HSBC anunciaron un cambio en la lista de artistas que se presentarán, pues los Huracanes del Norte se bajaron del cartel y en su lugar, añadieron a cuatro artistas más.

Los artistas que se anunciaron recientemente serán Banda Pequeños Musical, Vivir Quintana, Gabito Ballesteros y Hernán Trejo, los primeros tres se sumarán al domingo 9 de septiembre mientras que el último cantará el domingo 10 de septiembre. El Arre HSBC se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodriguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

“Tristemente los Huracanes del Norte no podrán formar parte de esta edición, pero con gusto les anunciamos que @gabitosmusic, @PequenosMusical, @vivirquintana y Hernán Trejo se unirán al festival de música mexicana más grande de México”, se pudo leer este 7 de junio en la cuenta de Twitter oficial del festival.

Vivir Quintana es una compositora de distintos géneros, pero uno de sus temas más conocidos es Canción sin miedo, un tema que se ha usado como protesta feminista en diversas manifestaciones; por otra parte, Gabito Ballesteros es el compositor de diversos corridos tumbados como AMG, Vamos para arriba, El Tsurito, AMG y Se habla de un muchacho.

Por otra parte, los éxitos más conocidos de Banda Pequeños Musical son Llámame, Por mis defectos, Daría todo por ti, Reencuentro, Romántico Incurable, Mujer Infiel y Un loco solitario, ellos son originarios de Jalisco y comenzaron a hacer música hacia 1990. Finalmente, el otro artista nuevo añadido al cartel es Hernán Trejo, quien canta corridos tumbados y se hizo famoso por temas como Plush, Ando Chido y No te lo voy a negar, actualmente tiene 23 años.

Es importante mencionar que no se especificó la razón por la que los Huracanes del Norte se bajaron del festival. Después de los cambios, así es como quedaría la lista de bandas y cantantes que se presentarán en el Arre HSBC:

Sábado 9 de septiembre

-Natanael Cano

-Fuerza Regida

-La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

-Gabito Ballesteros

-Marca MP

-Marca Registrada

-Banda Pequeños Musical

-Alicia Villareal

-Caballo Dorado

-Los Cadetes de Linares

-Chiquis Rivera

-Dannylux

-La Leyenda

-La Mafia

-Oscar Maydon

-Victor Cibrian

-Aroma

-Conexión Divina

-Ivonne Galaz

-Justin Morales

-Lilo Bermúdez

-Sandra Echeverría

-Tania Domínguez

-Vivir Quintana

-Zona Rika

Domingo 10 de septiembre

-Peso Pluma

-Edén Muñoz

-Luis R. Conriquez

-Duelo

-Pesado

-Ramón Ayala y sus bravos del norte

-Yahritza y su escencia

-Camila Fernández

-El Coyote y su banda tierra santa

-Edith Márquez

-Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

-Herencia de Patrones

-Hernán Trejo

-Kumbia Kings

-Majo Aguilar

-Alanara

-Los aptos

-Banda Machos

-Diego Herrera

-Mi banda el mexicano

-Nora González

-La Sonora Dinamita

Precios para Arre HSBC

Boletos Individuales de acceso general, es decir, sólo sábado o domingo

Fase 1: mil 90 pesos mexicanos.

Fase 2: mil 290 pesos mexicanos.

Boletos Individuales de acceso Comfort Pass, es decir, sólo sábado o domingo

Fase 1: mil 744 pesos mexicanos.

Fase 2: 2 mil 64 pesos mexicanos.

Boletos Individuales de acceso VIP, es decir, sólo sábado o domingo

Fase 1: 2 mil 398 pesos mexicanos.

Fase 2: 2 mil 838 pesos mexicanos.

Estas fueron algunas de las reacciones cuando se anunció el cartel del evento a finales de mayo:

“Qué risa ver hasta arriba a artistas nuevos y varias líneas abajo a bandas que llevan dándole varias décadas. Todo sea por la novedad”, “La neta si me emociona, imagínense escuchar en vivo esos primeros acordes de Ramito de Violetas”, “Ya me vi bien alucín y bélico”, “ya hasta me dio sed de la mala con el line up del #arreHSBC” y “No tengo tarjeta para la preventa, pero la conseguimos ¿Cómo de que no?”.