Pollo Briseño se disculpó con la afición de Chivas por no salir campeones

El zaguero central de las Chivas del Guadalajara, Antonio Pollo Briseño, aseguró este jueves que, luego de perder la final del Clausura 2023 ante los Tigres de la UANL, está pasando “los días más tristes” que le ha tocado vivir deportivamente hablando.

A través de sus redes, el jugador de 29 años ofreció disculpas a todos los aficonados del “Rebaño Sagrado” por dejar ir el campeonato número 13 del club en la Liga MX, en una remontada luego de ir dos goles arriba en el marcador. Y es que reconoció que eran los favoritos y el equipo que mejor había jugado la Liguilla.

“Han sido días muy difíciles, créanme; de los más tristes que me ha tocado vivir, deportivamente hablando. El deseo de ser campeón era inmenso, tanto que me llegué a obsesionar por el querer callar muchas bocas que dicen que once mexicanos no pueden ser exitosos. A lo mejor ahí fue cuando mi deseo se convirtió en algo más”

“Del fondo de mi corazón les pido una disculpa muy sincera. Chivahermanos, estuvimos tan cerca, acariciamos la gloria momentáneamente, pero estoy seguro que por algo pasan las cosas y quizá todavía no era nuestro momento de vivir toda esa gloria, pero lo único de lo que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje, crecimiento y sobre todo mucho coraje para poder seguir adelante, levantarme con más fuerza y trabajar para lograr el objetivo”, expresó.

Finalmente, aseguró que todo el plantel, comandado por el serbio Veljko Paunović, tiene la meta de llegar a otra final y ganarla

“No tengo duda que pronto llegará la 13, con trabajo, dedicación y unión del grupo y de los 40 millones de rojiblancos que somos. Regresaremos más fuertes. Gracias Chivahermanos, nos vemos pronto”, concluyó.

Qué jugadores buscarán renovación

Por otra parte, Chivas se encuentra de vacaciones previo al Apertura 2023; sin embargo, la planeación por parte de la directiva se encuentra en marcha para el siguiente semestre.

El club cuenta con dos jugadores que terminan contrato en este verano: Antonio Briseño, zaguero que se ganó la titularidad en la Liguilla del Clausura 2023, así como la del delantero José Juan Macías, quien desde hace varios meses está fuera de las canchas por lesión.

La relación de ambos con con Chivas culminará en junio, por lo que estos días serán cruciales para que el defensor y el canterano se sienten con la directiva del para llegar a un acuerdo, de lo contrario quedarán como agente libre y podrá negociar con otro equipo en México

Posibles monedas de cambio

El primer caso es del canterano Luis Olivas, quien no tuvo actividad en el Clausura 2023 con Veljko Paunovic. Desde el Guardianes 2021 hasta el Apertura 2022, Luis Olivas fue pieza fundamental durante la actividad de Chivas. Igualmente, el central Hiram Mier, quien acaba su contrato en diciembre del presente año, sólo registró 124 minutos de mil 530 posibles en la fase regular. Durante la liguilla no tuvo minutos.

Alejandro Mayorga, lateral que tuvo poca actividad en el presente semestre. Sumó trece juegos, de los cuales sólo fue titular en cuatro. Llegó a Chivas para el Clausura 2023 luego de cumplir con su préstamo de un año con Cruz Azul.

El lateral Cristian Calderón no ha mostrado nivel para ser pieza fundamental en Chivas. Fue tomado en cuenta por Paunovic, sin embargo, su carácter ofensivo no tuvo apreciación ya que no hizo ningún gol en 17 partidos disputados.

En la zona del mediocampo, Sergio Flores, quien no tuvo actividad constante con Veljko Paunovic. Diez juegos fueron los disputados por el canterano de Chivas, sin embargo, registró dos como titular. Por lo que podría ser considerado como moneda de cambio.

En cuanto a la delantera, El fichaje de Daniel Ríos fue optimista previo al inicio del Clausura 2023, pero sólo hizo un gol en catorce encuentros, de los cuales registró 525 minutos. Las estadísticas arrojan qué hace una anotación cada 5 partidos.

Estos son los jugadores que no convencieron a la afición, además de carecer de números que los respalden en cuanto a su rendimiento con Chivas.