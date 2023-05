El accidente de Pato O’Ward que lo dejó fuera de la Indy 500

El corredor mexicano quedó eliminado de la competencia y no pudo continuar en la carrera

Durante la Indy 500, la más importante dentro de la categoría de la IndyCar, Patricio O’Ward quedó eliminado tras experimentar un aparatoso accidente en el que chocó contra el muro de contención, por lo que la carrera se vio interrumpida y el mexicano no pudo continuar en la competencia.

Pato O’Ward, como también es conocido, estaba peleando las primeras posiciones de la competencia cuando sufrió el incidente que acabó con su trabajo en el circuito de Indianápolis, por lo que no pudo coronarse en la Indy 500 pese a que era uno de los candidatos a aspirar el título por su desempeño a lo largo de la competencia.

A menos de 10 vueltas para que concluyera la carrera, el piloto de Arrow McLaren perdió el control de su vehículo y se estampó en el muro, por lo que nuevamente se tuvo que suspender la carrera para retirar los restos del auto del mexicano.

Pato O'Ward se accidentó en la Indy 500 y no pudo continuar en la carrera (Captura Twitter/ FD Media)

El choque de Pato O’Ward se dio luego de que la carrera estaba reiniciando, pues antes de el originario de Monterrey quedara fuera de la competencia había ocurrido otro accidente que detuvo la competencia. Y es que a lo largo de la competencia en Indianápolis, el ritmo de la competencia fue interrumpido en repetidas ocasiones.

Antes de que Pato abandonara la competencia, un roce entre Felix Rosenqvist y Kyle Kirkwood provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la carrera. Debido a la potencia del choque, el neumático del auto de Kirkwood salió en dirección a las gradas, pero no provocó un accidente mayor.

Una vez que se limpiaron los escombros que dejó ese choque, la carrera reinició con las últimas ocho vueltas de la carrera. Hasta ese momento, el piloto regiomontano estaba alejado de los primeros lugares, por lo que arrancó con el objetivo de llegar al podio.

Pato O'Ward chocó contra el muro de contención y perdió el control del vehículo a menos de ocho vueltas de terminar la competencia en la Indy500 en Indianápolis (Captura Twitter)

Sin embargo, a su salida se vio perseguido por Marcus Ericcsson y Josef Newgarden, por lo que la disputa entre los tres pilotos provocó otro accidente más, a menos de seis vueltas de terminar la competencia, pero el que salió más perjudicado de esta situación fue el de Arrow McLaren.

Cuando el corredor mexicano intentó rebasar a Ericcsson y recuperar su posición por delante de su rival, Marcus se le cerró y obligó a Pato a pasar encima del césped de la pista, por lo que tuvieron un ligero roce que dejó como consecuencia que el mexicano perdiera el control de su vehículo y empezó a derrapar y girar sobre su mismo eje.

O’Ward no pudo controlar su monoplaza, por lo que terminó estrellándose contra el muro. Hasta ese momento, Patricio iba en el tercer puesto de la carrera, por lo que su accidente no le permitió seguir pues sufrió averías de relevancia. Además uno de sus neumáticos quedó en pésimas condiciones para seguir compitiendo.

El piloto mexicano Pato O'Ward no terminó las 500 Millas de Indiánapolis (AP Foto/Michael Conroy)

El costado lateral derecho de su plaza fue el que resultó afectado, por lo que salió la bandera amarilla y el mexicano no pudo continuar en la carrera. Una vez que salió de la pista, ofreció unas palabras a los medios y lamentó la situación, ya que consideró que su rival no le dio el espacio para evitar el accidente.

Pato O’Ward lamentó que el cierre de las 200 vueltas en Indianápolis concluyera así, ya que se mantuvo dentro de los tres primeros lugares de la carrera, con el objetivo de llegar al podio, pero no fue así, y terminó por quedar eliminado.

“Sí, creo que no fue muy bueno conmigo; me siento mal con el equipo, teníamos cuatro autos muy rápidos y quedaban unas cuantas vueltas. Yo iba por todo, creo que fui demasiado decente, yo le di espacio, pero él no me lo dio a mí”, expresó.