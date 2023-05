Hijo de Pepe Aguilar hace rap sin el apoyo de su papá: “Me la he vivido en las calles”

Lejos de las rancheras, el hijo mayor de Pepe Aguilar optó por otra corriente musical

Pepe Aguilar ha apoyado públicamente las carreras de sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, quienes desde adolescentes han mostrado su afición por la música vernácula, género que ha predominado en la llamada “dinastía Aguilar”.

Bajo el concepto “Jaripeo sin fronteras”, Pepe y sus hijos menores se han presentado en importantes escenarios en México y Estados Unidos, donde el público ha disfrutado las canciones de regional mexicano que la familia busca preservar.

Y es que aunque Leonardo y Ángela son muy apegados a su papá y él los ha apoyado en sus carreras musicales, Emiliano Aguilar, hijo mayor de la familia, ha decidido tomar otro rumbo: el de la música “callejera”.

José Emiliano Aguilar, quien nació fruto de la relación de Pepe con Carmen Treviño, está incursionando en el rap, pero su famoso padre “no sabe nada”, pues quien lo apoya en su proyecto artístico es su padrastro Adrián Arce.

Emiliano Aguilar aseguró que ha pasado mucho tiempo en la calle (Foto: Instagram/@emiliano_aguilar.t)

En entrevista para el programa El gordo y la flaca, Emiliano contó su afinidad con este ritmo que no tiene mucho que ver con la canción vernácula que enaltecen su papá y hermanos.

“Me gusta mucho el rap y es algo que siento que sí tengo buen talento para eso, por eso me fui por ese rollo... En realidad, yo me la pasaba más en las calles, ahí me la he vivido y de lo que hablo en mi rap es eso; de mis experiencias en Tijuana, con mis amigos, o sea, música que es real”, expresó el joven de 29 años.

Ante la pregunta de que si su famoso papá está al tanto del proyecto y si le da su apoyo en este emprendimiento musical, Emiliano fue tajante.

“Él no sabe nada de que estoy rapeando, de lo que estoy haciendo, pero ahorita la persona que me está ayudando es mi padrastro, Adrián Arce, un apoyo increíble”, destacó.

Emiliano Aguilar, de 29 años, es hijo de Pepe Aguilar y su primera esposa (Foto: Instagram)

Fue una sorpresa la que dio Emiliano al debutar en la música muy a su estilo , y es que hasta ahora el joven formaba parte del sfaff en la producción de las giras y conciertos de su papá, y se encontraba trabajando tras bambalinas, pero ahora se dejará ver con un proyecto musical con influencias de hip hop y trap.

Fue a finales de abril de este 2023 cuando en su cuenta de Instagram, el hermano de Aneliz Jr, Leonardo y Ángela compartió un fragmento de un nuevo tema, con el que recibió buenas críticas por parte de sus seguidores.

En el video que tituló “A huevo perro”, Emiliano se deja ver en blanco y negro, con una gran sonrisa y enfocado en esta faceta como rapero, a la que sus seguidores han comenzado a reaccionar positivamente.

Ya en distintas ocasiones Pepe Aguilar ha declarado que está dispuesto a apoyar a su hijo de cualquier manera, por lo que sería muy probable que José Emiliano Aguilar se encuentre trabajando en un material discográfico completo en los estudios de grabación de su padre, pese a que quien se mantiene más cerca de su proyecto musical es su padrastro, según sus palabras.

Los Aguilar se preparan para una renovada gira 'Jaripeo sin fronteras' por Estados Unidos Foto: Eser Gutiérrez

Por su parte los fans del artista han reaccionado con emoción, pues ya desde hace tiempo le pedían una incursión en la música, pues algunos han considerado que cuenta con una tesitura en la voz muy parecida al del famoso cantante de 54 años.

Cabe recordar que Emiliano enfrentó un escándalo legal en 2017, cuando fue arrestado y encarcelado unos meses por el delito de tráfico de personas en Estados Unidos: “Estaba muy inmaduro en ese tiempo, ahorita veo la vida de una manera muy diferente a como la vivía en esos tiempos”, dijo brevemente el rapero en su entrevista para El gordo y la flaca.