Conductora de Hoy arremetió contra Kimberly Loaiza por su comportamiento en Televisa: “Son majaderías”

Martha Figueroa arremete contra Kimberly Loaiza. Video: Unicable.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja continúan al centro de la polémica, mientras más personas relacionadas con el mundo del espectáculo en la televisión terminan por desencantarse de ellos. El más reciente suceso tiene que ver con la conductora Martha Figueroa, quien relató varias de las actitudes que pudo observar de la pareja de influencers a través de los pasillos de Televisa San Angel. Con incidentes que incluyen desde groserías hasta una negativa para tomarse fotografías con otras personas.

Kimberly Loaiza visitó la mencionada televisora porque fue una invitada de programa Mi Famoso y Yo en donde fungió como jurado. La jugada resultó bastante efectiva, porque sólo por la presencia de Loaiza el programa experimentó un subidón de rating considerable.

Mientras sus fanáticos disfrutaron de su participación en televisión, así como los espectadores casuales, no fue tanto así para el resto del personal de Televisa. Justamentamente la conductora de Hoy, Martha Figueroa, le relató a Pepillo Origel en el programa de Unicable llamado Con Permiso, algunos de los malos tragos que Kimberly y su novio le hicieron pasar al personal de la televisora.

Según la comentarista de espectáculos, la influencer se paseó por los pasillos de Televisa con un séquito amplio de seguridad, como si tratara de la “mismísima Madonna”. Con un gran personal de custodios alrededor, a pesar de encontrarse ya dentro de las instalaciones de un lugar custodiado y seguro.

La conductora infiere que su seguridad no era tanto para protegerla contra amenazas que pudiera experimentar en los pasillos de la televisora, sino para evitar que cualquier pudiera acercársele sin permiso. Para prueba contó una anécdota en donde la influencer tuvo “flojera” de tomarse muchas fotos y en su lugar pidió a “200 personas” que se juntaran en un solo grupo para que se tomara solamente una instantánea.

Acusan a los influencers de ser prepotentes e incluso arrojar celulares. (Foto: Instagram/@juandediospantoja)

“No dejaba que nadie se le acercara, o sea... haz de cuenta que estaba la mismísima Madonna y no dejaban que nadie se le acercara. Que porque es muy grande para estar haciéndose fotos y entonces ‘a ver, una foto’, ‘bueno, pero entre todos, a ver júntense los 200 que quieren foto y me pongo ahí’”, explicó la conductora.

Además, Figueroa no solamente arremetió contra Kimberly Loaiza, sino que también tuvo unas cuantas cosas que decir sobre su novio. A Juan de Dios Pantoja también le tocaron algunos “ramalazos” porque su comportamiento dentro de Televisa, fue igual o más lamentable.

La conductora de Hoy afirmó que Pantoja le arrebató el celular a una señora que pretendía tomarle una fotografía y lo lanzó por allá muy lejos el estilo del mismísimo Bad Bunny. Afirmó que lo anterior era una grosería, considerando que se encontraban dentro de un lugar de por sí lleno de personas famosas y de estrellas.

“Esas majaderías... adentro de Televisa. Que lo que está lleno Televisa, es de estrellas y de gente famosa y talentosa, como para que lleguen unos nadaqueverientos y hagan sus groserías”, dijo la conductora contundente.

Martha Figueroa afirma que Kimberly y Juan de Dios Pantoja son unos "nadaqueverientos". (Foto: Unicable)

Otras controversias

Ya con anterioridad Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza fueron centro de críticas dentro de la televisora. Durante un simulacro nacional programado, al momento de desalojar las instalaciones de Televisa San Ángel, Juan de Dios Pantoja le quitó el teléfono celular a un reportero llamado Edén Dorantes.

Según los reportes, al quitarle el celular Pantoja intentó también golpear al hombre en el rostro. Después cuando éste le pedía que le devolviera su aparato, Pantoja se negaba y le ignoraba por completo. Al final cuando varios enfrentaron al influencer, éste aseguró que había sido el mismo Dorantes quien se lo había entregado por voluntad propia.

Para Gustavo Adolfo Infante, Juan de Dios Pantoja es un “prepotente y abusivo”. Así lo dijo mientras defendió a su colega Dorantes:

“Juan de Dios Pantoja, te debes a la niñez y a la juventud, al público. Este muchacho reportero no te estaba haciendo nada, no seas prepotente y no seas abusivo”.