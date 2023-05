SNTE busca prohibir los corridos “tumbados” de Peso Pluma en escuelas de educación básica

El tema "Ella baila sola" alcanzó el primer lugar en las listas de reproducción de Spotify a nivel mundial, durante varios días (Foto: Instagram/pesopluma)

Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, ha logrado conquistar en los últimos meses la industria musical a nivel mundial a través de sus corridos “tumbados”, las cuales ya son hasta cantados por estudiantes de educación básica.

Por ello, la secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nayarit, Guillermina García, llamó a las autoridades educativas del estado para prohibir los corridos tumbados o “bélicones” en las mil 979 escuelas públicas de primaria y sencundaria que existen en los 20 municipios.

Cabe mencionar que en los últimos días se viralizaron en redes un par de videos de festivales del Día del Niño, donde se escucha a las y los alumnos de primaria cantar a todo pulmón temas como AMG y PRC, que hacen apología al narcotráfico.

Uno de esos videos se realizó en el patio de la Primaria “Libertadores de América”, de la Colonia Lomas Verdes, en el municipio de Xalisco.

“Me levanto, un baño y luego me pongo a forjar / Es veneno, da pa arriba, de muy buena calidad / Los teléfonos no paran nunca de sonar / Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más / Y bien forrados los paquetes van / No hay pendiente, no puedo fallar / Siempre estoy listo para cruzar / Polvos, ruedas y también cristal”, entonaron los infantes una parte de la canción PRC.

Lo mismo pasó en otras escuelas de educación básica de Sinaloa, Michoacán o Hidalgo, y los videos se viralizaron sobre todo en TikTok.

En respuesta, la integrante de la SNTE afirmó en entrevista con Reforma que es obligación de los padres y madres de familia hacer reflexionar a sus hijos que estas letras no son formativas, pues, dijo, legitiman la violencia y el consumo de drogas.

“La educación se trae desde casa, es importante lo que padres de familia inculcan y transmiten, pero tenemos como maestros el compromiso de cuidar lo que nosotros en este momento ponemos en centros educativos de música, invité a compañeros a hacer reflexión y no incidir en una mala cultura”

“Es una música que incide en situaciones que no son formativas, porque hablan de violencia, de drogas, de sexo, etcétera. Que en todo caso, lo vuelvo a repetir, es algo que también tiene que ver mucho con lo que lospadres les inculcan y escuchan en casa, no es una tarea sólo de maestros, como ejemplo que somos para ellos debemos cuidar”, agregó.

“Hay mucha música acorde a los tiempos, de desarrollo emocional, de ganas de salir adelante; música positiva, porque hay temas que pueden influir en el desarrollo de los niños”, aseguró la líder sindical.

En este sentido, aseguró que también se buscará evitar que sean los mismos profesores quienes pongan en los centros educativos el género bélico.

La petición se hizo pública el 30 de abril, pero fue hasta hace poco que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Nayarit se pronunciaron.

Al respecto, la secretaria de Educación estatal, Mirna Manjarrez Valle, señaló que cualquier estudiante está en la libertad de escuchar todo tipo de música, siempre y cuando se enfoque en su formación educativa y fortalecimiento de valores.

En este sentido, hizo un llamado a los integrantes de la sección 20 y 49 de la SNTE a fortalecer los mecanismos de aprendizajes en las escuelas.

El origen de los corridos tumbados

De acuerdo con el crítico de música Arturo Saucedo, los corridos tumbados tienen su raíz en el siglo XIX, cuando la polca fue traída por alemanes y polacos que se establecieron en el norte de México. Se hizo muy popular en los bailes de salón de aquella región.

La canción de La Adelita se considera uno de los primeros corridos (Foto: Inehrm)

Después, durante la Revolución Mexicana (1910-1917), esa musicalidad fue complementada con letras que reseñaban las gestas de los héroes del conflicto armado.

Si bien perdieron popularidad a lo largo del siglo XX, vieron un resurgimiento en la década de 1980 con figuras como Chalino Sánchez, Ramón Ayala o Los Tigres del Norte, entre varios grandes exponentes.

Y con el aumento de población mexicana en Estados Unidos, particularmente en los estados fronterizos como Texas o California, la música regional mexicana ganó más popularidad y se mezcló con géneros urbanos, como el rap y hip hop, creando los “tumbados”.

“Es ahí donde se da uno de los primeros gestos de los corridos tumbados, una combinación de hip-hop con instrumentos mexicanos. Los dos hablan de temas muy similares y encuentran una hermandad”, explicó a BBC.