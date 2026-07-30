Prótesis dental fija o removible: qué opción es mejor cuando faltan varias piezas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las prótesis parciales removibles son una alternativa para quienes presentan piezas dentales faltantes y buscan recuperar la funcionalidad y la estética de su boca.

El Dr. Simón Pardiñas, director médico de la Clínica Médico Dental Pardiñas de A Coruña, explica en su canal Dentalk que estas prótesis ofrecen una solución adaptable en casos donde no es viable colocar dientes fijos, ya sea por razones médicas, anatómicas o económicas.

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Fabricación en metal y resina para mayor adaptación

Las prótesis parciales removibles suelen estar hechas de metal y resina. Esta combinación permite que sean ligeras y resistentes. Se diseñan para adaptarse de manera personalizada a la cavidad bucal de cada paciente, considerando el número y la ubicación de los dientes que faltan.

El sistema de ganchos y ataches asegura la retención de la prótesis. Estos componentes se apoyan en los dientes naturales restantes, proporcionando estabilidad durante la masticación y el habla. El Dr. Pardiñas destaca que los diseños pueden variar, pues cada caso requiere un ajuste específico según la anatomía y las necesidades funcionales del paciente.

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Casos en los que se recomienda una prótesis removible

Fabricación en metal y resina para mayor adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de una prótesis parcial removible suele recomendarse cuando no existen suficientes dientes o estructuras para soportar una prótesis fija. También es una opción para pacientes con limitaciones económicas, ya que representa un costo menor en comparación con los implantes dentales o los puentes fijos.

El Dr. Pardiñas señala que: “Las prótesis removibles pueden colocarse en pacientes que han perdido uno o varios dientes, y se adaptan de manera que permiten mantener la función y la estética oral sin necesidad de procedimientos invasivos”.

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En pacientes con enfermedades periodontales avanzadas, este tipo de prótesis facilita la higiene oral y permite realizar ajustes en caso de que la condición de los dientes remanentes cambie con el tiempo. La versatilidad de las prótesis removibles las convierte en una opción válida para quienes requieren una solución temporal o definitiva ante la pérdida dental.

Cuidados y mantenimiento de la prótesis removible

El éxito de una prótesis removible depende en gran medida del cuidado diario que le otorgue el paciente. Es necesario limpiar la prótesis después de cada comida para evitar la acumulación de placa bacteriana y restos de alimentos. Se recomienda el uso de cepillos especiales y productos no abrasivos.

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El Dr. Pardiñas enfatiza la importancia de no dormir con la prótesis puesta, ya que esto favorece la salud de los tejidos bucales y prolonga la vida útil del dispositivo. Además, los pacientes deben acudir a revisiones periódicas para realizar ajustes y verificar el estado de los dientes de soporte.

En palabras del especialista: “Una limpieza adecuada y las visitas regulares al dentista aseguran que la prótesis se mantenga funcional y cómoda”.

Salud bucal y calidad de vida

Salud bucal y calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de piezas dentales puede generar problemas en la masticación y afectar la salud digestiva, además de modificar la articulación de la mandíbula y provocar desplazamientos en los dientes adyacentes. El uso de una prótesis removible ayuda a prevenir estas complicaciones.

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El Dr. Pardiñas subraya que la salud bucal no solo es cuestión de estética: “Recuperar la funcionalidad de la boca permite mejorar la alimentación y la comunicación del paciente, lo que repercute directamente en su calidad de vida”.

Las prótesis parciales removibles se adaptan a distintos perfiles de pacientes, ofreciendo múltiples configuraciones según las necesidades y posibilidades de cada persona. El acompañamiento profesional y el seguimiento constante son clave para obtener los mejores resultados.

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