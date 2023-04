Fan se disculpó con Rosalía por no poder asistir al Zócalo y usuarios se solidarizaron

El concierto comenzará en punto de las 20:00 horas. (Twitter: @yoshimi_robot // Instagram: @rosalia.vt)

Desde que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Rosalía ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo el viernes 28 de abril, muchos fanáticos de la estrella española comenzaron a planear toda su agenda para poder asistir sin mayor inconveniente. Lamentablemente no todos lograron conseguir los permisos necesarios para poder asistir ya sea por temas laborales, académicos o personales.

Tal fue el caso de una mujer que, ante la impotencia que sintió por no poder asistir al espectáculo musical, recurrió a su cuenta de Instagram para explicarle su situación a la Motomami , ofrecerle una disculpa y desearle mucho éxito.

La cantante publicó unas fotografías tras su llegada a la CDMX. (Instagram/@rosalia.vt)

Según contó la joven usuaria en la sección de comentarios de una publicación de Rosalía, no obtuvo el permiso de sus padres debido a la inseguridad que se vive en el país.

Reina, una disculpa. No voy a poder ir porque mis papás no me dieron permiso, me amenazaron porque les da miedo que me pase algo, como eres muy famosa mucha gente va a ir y les da miedo que me pierda, pero disfruta mucho México y su público, te amo mami.

Muchos fanáticos de la cantante acamparon alrededor de las vayas que enmarcan la explanada con tal de quedarse con los mejores lugares. (Twitter: @patipenaloza)

La historia de la joven fanática mexicana conmocionó a otros usuarios de la plataforma, quienes se solidarizaron con ella pero al mismo tiempo entendieron a sus padres por no permitirle ir al evento sin compañía de un adulto, pues aparentemente es menor de edad.

Algunos internautas se atrevieron a sugerir que se escapara de su casa, pero fueron duramente criticados por no considerar la preocupación y los riesgos que conlleva hacerlo:

(Captura de pantalla/ IG rosalía.vt)

“Me paso igual (aunque yo sólito lo pensé)”. “Es mejor pedir perdón que pedir permiso”. “Algún día se lo agradecerás a tus padres”. “yo también sin conocerla pienso como sus papis”. “Diles que te acompañen, o algún adulto que te cuide”. “Que te acompañen!! O busca alguien mayor”. “A mí no me gusta pero yo llevaré a mi hija para que disfrute”, fueron algunas respuestas.

La intérprete de Despechá, Bizcochito, Con Altura y La Combi Versace no se pronunció al respecto, pero probablemente muchos fans se encuentran en la misma situación que la joven. Sin embargo, no todo está perdido, pues es muy común que los asistentes realicen transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, incluso, el gobierno de la CDMX podría hacerlo en su canal de YouTube.

La cantante hizo una prueba de sonido 12 horas de show

Rosalía en el Zócalo: todo sobre su show

De acuerdo con la información que compartió el gobierno de la Ciudad de México, el espectáculo de la representante del género urbano comenzará en punto de las 20:00 horas. La entrada es completamente gratuita y quienes tengan considerado asistir deberán llegar a la explanada a pie, pues tanto las calles aledañas como las estaciones del metro Zócalo-Tenochtitlán y Allende fueron cerradas durante la mañana.

No obstante, las Líneas las 2, 3, 9, B y 1 (tramo Observatorio-Balderas) del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) tendrán servicio hasta la 1: 00 de la madrugada del 29 de abril. Asimismo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el Metrobús operará hasta la media noche del viernes con las siguientes modificaciones:

(Captura de pantalla tw Metrocdmx)

- Ruta Norte: Circuito de Buenavista a San Lázaro y de Hidalgo a Pantitlán/Alameda Oriente.

- Ruta Sur: Circuito San Pedro a San Lázaro. No habrá servicio de Buenavista a Pino Suárez.

- El servicio hacia el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) será normal desde San Lázaro.

Se sabe que Rosalía y su equipo tuvieron la oportunidad de conocer el escenario durante las últimas horas del jueves 27 de abril tanto para montar la coreografía como para hacer una prueba de sonido.