Adán Augusto aseguró que encabezará las encuestas de Morena

Durante su llegada al estado de Yucatán el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto, respondió las preguntas de los reporteros y posteriormente dialogó con el sector empresarial y miembros de la sociedad civil en la entidad.

Este viernes 21 de abril el secretario de Gobernación visitó el estado de Yucatán para llevar a cabo un encuentro a puerta cerrada con múltiples empresarios y políticos yucatecos. Al momento de ser interrogado respecto a la división del partido en el estado.

Lo anterior debido a que los fundadores del partido han asegurado que están siendo relegados por miembros ex panistas y priistas, a lo que contestó que él no hablaba de asuntos referentes al partido: “No me meto en la vida de los partidos y no opino”.

Por otra parte, aseguró que la Cuarta Transformación (4T) llegue a esas tierras para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2024, con el objetivo de que las transformaciones en el país continúen.

Adán aseguró que encabezará las encuestas presidenciales (Foto: Twitter/adan_augusto)

Respecto a las encuestas rumbo a la presidencia que lo ubican como uno de los candidatos más populares sobre las otras corcholatas, Adán Augusto mencionó que confía en que podrá seguir avanzando en Morena: “Les voy a sacar ventaja”.

Esto debido a que la encuestadora Massive Caller indicó que el secretario de Gobernación había mostrado un repunto en los números. De acuerdo con los últimos resultados compartidos el pasado 30 de marzo, Adán tuvo mejor percepción en comparación del resto de los aspirantes, ya que se colocó en la primera posición de aceptación con un 68.3%.

Según los datos publicados, el titular de la Segob obtuvo más del 60% de aprobación, seguido de Mauricio Vila Dosal, integrante del Partido Acción Nacional (PAN) con el 63.4%, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard obtuvo el tercer lugar con más del 60% y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ocupó la quinta posición con más del 55%.

El secretario de Gobernación repuntó entre las "corcholatas" (MassiveCaller)

Dicho análisis reveló que Augusto ha mantenido un crecimiento constante referente a las preferencias entre los aspirantes morenistas, además, durante los primeros 15 días de abril obtuvo un 0.6%, en comparación con sus compañeros.

Mientras que a la pregunta De las siguientes personas, ¿quién le gustaría que fuera el candidato?, Sheinbaum registró un alza del 0.5%, por otra parte el canciller Ebrard reportó una baja de un 1.1%.

Es importante recordar que Massive Caller llevó a cabo la encuesta por medio de sondeos telefónicos, es decir con llamadas de forma aleatoria, con el fin de obtener mayor representación y de conocer las preferencias entre los aspirantes a la candidatura federal de 2024.

La alianza morenista lleva la ventaja entre las encuestas (MassiveCaller)

Cabe destacar que Adán Augusto ya había manifestado sus deseos de competir por la candidatura ´presidencial rumbo al 2024, por lo tanto es considerado como uno de los abanderados por el titular del Ejecutivo federal desde el “banderazo” que dio pie a la competencia desde el pasado 2021.

En la actualidad, el secretario de Gobernación se posicionó como uno de los tres favoritos al interior del partido de Morena, compitiendo así con Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard para conseguir a parecer en las boleta electoral.

En vista de que en 2024 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará su cargo como el titular del Ejecutivo federal tres meses antes que sus sucesores, catalogando como el sexenio más corto de los presidentes modernos del territorio mexicano.

Recordando que AMLO asumió su cargo el pasado 1 de diciembre de 2018, y a diferencia de los presidentes anteriores, planea dejar su batuta el próximo 1 de octubre de 2024.