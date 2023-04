Migrantes a la orilla del Río Bravo participaron en Vía Crucis esperando cruzar la frontera

Con una cruz de madera migrantes pidieron por el cese al sufrimiento que día a día se enfrentan miles de personas. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY)

Durante esta Semana Santa, exactamente en el Viernes Santo se llevaron a cabo representaciones a lo largo de la República Mexicana. Incluso los migrantes creyentes que habitan el campamento habilitado a la orilla del río Bravo en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, participaron en el Vía Crucis.

El cual fue organizado por sacerdotes jesuitas de la ciudad de Brownsville, Texas, donde pidieron por la finalización de políticas que oprimen a las familias expulsadas de sus países de origen.

Con una cruz de madera elaborada por los mismos solicitantes de asilo, los clérigos oficiaron una misa con la asistencia de adultos y niños en la que pidieron por el cese al sufrimiento que día a día se enfrentan miles de personas de diversas nacionalidades que emprenden el viaje hacia la nación norteamericana en busca de mejores oportunidades para vivir.

“Ellos nos hacen ver el rostro de Cristo crucificado, es un pueblo que migra, que es maltratado, abandonado; un pueblo crucificado y cómo no ver la llaga de Jesús en los rostros de ellos que lo han perdido todo y no tienen nada, están viviendo en el lodo”

Migrantes participaron en viacrucis este Viernes Santo en Tamaulipas. (EFE)

Una vez finalizó la liturgia, los participantes cargaron la cruz y recorrieron el asentamiento improvisado, el cual carece de los servicios básicos y donde habitan alrededor de mil 400 extranjeros y desplazados mexicanos.

De acuerdo a información compartida por EFE, a la par de las organizaciones que brindan asistencia a los que esperan una oportunidad de internarse bajo un esquema al país norteamericano, el soporte espiritual es fundamental. Pues de esa manera las personas migrantes encuentran esperanza para enfrentar momentos adversos, esperar que pronto se resuelva su situación y podrán cumplir su meta.

“Siento que en cualquier momento me pudiera salir la cita y esto me hace ver que no se puede perder la fe, es lo más importante que se puede tener”, expresó Alexander Castillo, migrante venezolano.

Algunas personas comparan vivir bajo casas de campaña y sin lo más esencial, como lo son letrinas, como un calvario que tienen que padecer mientras esperan en la frontera norte de México y se aprueba su petición de asilo.

“El calvario de los migrantes es fuerte, tenemos necesidades, lo que es la cuestión del agua para poder hacer nuestras necesidades”, denunció Jairo Rincón también originario de Venezuela.

Migrantes se mantienen a la espera de una resolución sobre su estadía legal en EUA. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Continuando con el recorrido del Vía Crucis, este finalizó a unos metros del Puente Nuevo con una oración para pedir por los migrantes que a pesar de las circunstancias y la desesperación, mantienen su mirada en Estados Unidos.

Acerca de los albergues migrantes fronterizos

El esquema CBP One, se trata de una aplicación desde donde se ingresan los datos para requerir estancia legal en EUA. Cuando se habilitó este sistema los grupos en el campamento habían disminuido porque algunos habían logrado aceptación, sin embargo, de nueva cuenta han aumentado porque el Gobierno estadounidense está expulsando a personas por Matamoros.

En ese sentido, la presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Cañas, informó que son los que han pasado por Ciudad Juárez y que han sido retornados por este municipio fronterizo, los que se están estableciendo en la ribera del caudal, originando que se requieran más donaciones para asistirlos.

CBP One, se trata de una aplicación desde donde se ingresan los datos para requerir estancia legal en EUA. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

“El problema, como siempre lo hemos tenido, son los albergues. No hay un lugar donde ellos puedan pernoctar de una forma segura y en mejores condiciones”, señaló.

Indicó que otro problema es la aplicación CBP One que se ha actualizado y está causando problemas al usarla, situación que ha exasperado a los centroamericanos y suramericanos que buscan el sueño americano.

(Con información de EFE)