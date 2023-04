AMLO y Ebrard contraargumentaron a Lindsey Graham ante “reto” sobre fentanilo: “Injusto y falso”

El presidente López Obrador ha sostenido una serie de intercambios referentes a la política de seguridad con el senador de EEUU. REUTERS/Sarah Silbiger

Los esfuerzos en materia de fentanilo por parte de México son los más importantes del Mundo, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como parte de su respuesta al senador Lindsey Graham.

Ebrard expuso una serie de mapas con los que respaldó que gran parte de los problemas de fentanilo de Estados Unidos se generaron a través de recetas médicas.

“Primera conclusión para comentarle al senador Graham: México no es el problema, sino ha sido parte, y es parte principal de la solución del problema, pero el problema no se genera en México y México no es el causante de esta crisis”.

Dijo también que el 86 por ciento de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son ciudadanos estadounidenses, por lo que, dijo, los señalamientos de Graham en torno a que los mexicanos son quienes la trafican, no es válido.

Marcelo Ebrard afirmó que es injusto que se señale solo a México en cuanto al tráfico de fentanilo

En una tercera respuesta, el canciller dijo que toda la lucha contra el fentanilo en México ha causado mil 791 vidas, las últimas durante el opeartiuvo de aprehensión de Ovidio Guzmán en Sinaloa. Estas vidas, dijo, se han peridido por armas producidas y vendidas por Estados Unidos, pues en ese país con una lciencia para condicir es posible comprar una barret.

“México está haciendo mucho”, aseguró Ebrard, quien apuntó que y señaló que se han realizado incautaciones importantes de fentanilo en el país, con lo que respaldó que sin ello el consumo de esta droga y las sobredosis serían muchas más en Estados Unidos.

El presidente López Obrador aseguró que lo señalado por el senador de EEUU se trata de un plan proteccionista y prepotente hacia México. Aunque matizó que no se trata de algo que respalden todos los legisladores de Estados Unidos ni el gobierno del presidente Joe Biden.

El canciller Marcelo Ebrard respondió a los señalamientos del senador Lindsey Graham

De acuerdo con el presidente, incluso hay una encuesta que respalda que hay un porcentaje de los estadounidenses que considera que los migrantes introducen drogas. Esto, dijo, es parte de una campaña de desinformación en Estados Unidos.

Esta contrarréplica por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio luego de que Lindsey Graham respondió a una serie de cuestionamientos realizados por el mandatario federal en su mañanera.

Un crítico de la política de seguridad en México, en su respuesta, el senador dijo al presidente López Obrador que aunque desea colaborar con México en el combate a los cárteles de la droga, existe un problema.

“Siendo honesto, señor Presidente, es que usted niega las áreas de su país que son controladas por los cárteles”, dijo en su grabación de más de cuatro minutos publicada el lunes 3 de abril en sus redes sociales.

Infomación en desarrollo...