Alumnas derribaron la escultura de la Samotracia para exigir un alto al acoso sexual en la FAD de la UNAM

La Samotracia, símbolo de la Facultad de Artes y Diseño Palntel Xochimilco, fue derrumbada por alumnas quienes exigieron solución a los casos de abuso sexual por parte de profesores. (Twitter @___davidlg)

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) Plantel Xochimilco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se mantiene bajo el escrutinio público, ya que el pasado mes de febrero entraron a paro indefinido y posteriormente a paro activo en marzo.

Un grupo de alumnas derribaron la escultura de la Samotracia para exigir un alto al presunto acoso sexual por parte de profesores en la FAD de la UNAM

Lo ocurrido es debido a que el alumnado señaló una serie de deficiencias por parte de las autoridades en el plantel Xochimilco. En el pliego petitorio que llevan trabajando por varias semanas con las autoridades académicas correspondientes, se despliegan varios puntos. Los alumnos exigen más seguridad, un servicio medico eficiente, mantenimiento, cuidado al material de la escuela y el apoyo a sus artistas desde un inicio de la carrera.

“No se le da buen mantenimiento al equipo que necesitamos para trabajar, no nos proporcionan material básico. No tenemos un espacio digno ni equipo para practicar deporte, el servicio médico y psicológico de la facultad es muy deficiente”, explicó una alumna en un video que se viralizó en la plataforma de TikTok.

Sin embargo, en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, volvieron a salir a flote las acusaciones de abuso y acoso sexual que varias alumnas de la FAD vienen denunciando desde hace varios años.

Lxs estudiantxs de la FAD derrumbando la samotracia. 💚 pic.twitter.com/Kar7UnA9mK — el osvi (@rvcoz) March 10, 2023

Ante la nula atención de los directivos de la facultad que se presume no han resuelto los problemas anteriores y no se ha destituido a presuntos profesores acusados de violación, los estudiantes tomaron medidas drásticas. Este 10 de marzo un grupo de alumnas derribaron la escultura de la Victoria de Samotracia, una réplica de la obra descubierta en 1863 en la isla de Samotracia.

Se trata de uno de los símbolos que erigieron a la Facultad de Artes y Diseño desde su fundación, pues representa las carreras que se imparten en dicha escuela.

Aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes, la Samotracia alada, la cual reposaba sobre un pedestal de almenos metro y medio, fue atada con cuerdas y cayó directamente al suelo de la explanada principal en la FAD. Primeros reportes mostraron daños leves en las alas y en la parte inferiror del cuerpo de la mujer que evoca. Asimismo fue cubierta con telas moradas para reforzar la lucha por el respeto a las mujeres que buscan las alumnas.

En cuanto a la base de la escultura, fue pintada con aerosol negro donde se pudo apreciar la leyenda que dice lo siguiente, “Tiren esta mierda blanca occidental y a la Samotracia también”. De igual manera varios muros de la escuela fueron tapizados con textos que señalan a los presuntos profesores violentadores.

De inmediato, las autoridades de la FAD emitieron un comunicado acerca de lo sucedido, en donde señalaron que se les había recibido en la dirección y acordaron abordar el tema en las mesas de trabajo.

“Un grupo de personas se reunieron afuera de la oficina jurídica y después en la Dirección para reclamar el curso de las demandas por violencia de género. Se les atendió y se acordó continuar con las mesas de trabajo. Sin embargo, una siguiente acción llevada a cabo fue derribar la escultura de la Samotracia que previamente ya había sido violentada durante el paro de estudiantes”

Comunicado emitido por parte de la FAD ante la caída de la escueltura de la Samotracia en el Plantel Xochimilco. (Facebook FAD Facultad de Artes y Diseño UNAM)

Finalmente dieron a conocer que continuará el paro activo, para dar “una pronta solución a las demandas presentadas”. Aunque los directivos de la FAD calificaron como agresiones y daños al patrimonio de la Universidad.

No obstante los estudiantes mantienen su postura para defender sus exigencias, en redes sociales circularon algunas fotografías de los hechos y diversos comentarios en apoyo a las manifestantes, “Que fuerte estuvo eso de que tiraron la Samotracia de la FAD”, “Marinetti caminó para que las morritas de la FAD pudieran correr verdaderamente”, “La FAD despertó y las morras tiraron la Samotracia, algo excelente”, “Amo esta nueva generación de la FAD. Y no, nunca fue de piedra, está llena de espuma”, “Lo de la acción contra la Samotracia me dolió poquito pero estoy feliz de la acción directa que se está haciendo a los altos mandos de la FAD. Llevaron al alumnado por años a ese punto y neta no es para menos”.

Cabe recordar que el lunes 20 de febrero los estudiantes ya se habían manifestado por la misma problemática, salieron desde Metro CU hasta Rectoría en Ciudad Universitaria, para que las autoridades universitarias resolvieran sus solicitudes, además de que en ese momento fueron revelados varios casos de acoso.

Entre la trifulca, lograron pintar con aerosol la parte inferior del icónico mural realizado por David Alfaro Siqueiros, el cual representa “una cultura nacional neohumanista de profundidad universal”, el cual se ubica precisamente en el edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El pasado 8 de marzo fue una segunda llamada al director para que fueran escuchadas las acusasiones contra docentes. Salió a la marcha rganizada en el Zócalo de la Ciudad de México, un contingente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Integrado por al menos cien alumnas, pues hasta ese entonces no se habían resuelto los casos de acoso sexual por parte de sus profesores aún activos.

Qué representa la Samotracia

Al ingresar a la Facultad de Artes y Diseño, lo primero que ve el visitante es la copia de la Victoria de Samotracia, la diosa griega Niké, la de la victoria, cuyo original, carente de brazos y cabeza, fue rescatado del fondo del mar. En la antigüedad fue la preferida de marineros para colocarla en la proa de todo tipo de embarcaciones, sobre todo de guerra.

Samotracia, también conocida como Victoria Alada, cuenta con réplicas de yeso en la Facultad de Artes y Diseño UNAM. (Especial)

Como otras de gran formato que están en el patio central de la Academia de San Carlos, la también llamada victoria alada es una reproducción en yeso; las originales fueron trabajadas en mármol y se encuentran en museos europeos, como el Louvre de París.

Dicha escultura se convirtió en el distintivo indiscutible de la FAD UNAM, acerca del significado, en la mitologia griega se la conocía como la diosa de la Victoria, símbolo de las victorias navales, a la que se le cortaron las alas para que nunca pudiese abandonar la ciudad. Suele aparecer representada con alas y portando una palma o una guirnalda de laurel.