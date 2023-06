Chisme No Like anunció su cancelación

Chisme No Like es un programa de espectáculos conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani que comenzó transmisión en noviembre de 2021 a través de la señal de TV Azteca. Después de menos de dos años al aire, se ha anunciado que el programa verá su fin.

Así lo revelaron varios medios y parte del equipo, quiénes argumentaron que esta decisión se dio simplemente por “cambios en toda la programación”, y por ende, el contrato con la televisora de la Ajusco se dio por terminado sin mayor controversia. En sus redes sociales, Elisa Beristain compartió un emotivo mensaje este martes 7 de marzo a todos los seguidores del programa (hasta el momento, su compañero Javier Ceriani no se ha pronunciado al respecto):

“Comadres y amigos, hoy les damos a conocer que terminó nuestro contrato con Azteca y no se renovó por cambios de programación a partir de ayer, lunes, en todo el canal, empezando con películas y novelas. Agradecermos que toda esta semana nos han permitido anunciarlo y despedirnos de nuestro público y salir como entramos, por la puerta grande, siendo el único programa del mundo que de YouTube brincó a la televisión abierta. Nos han manifestado interés de que nos quedemos en TV Azteca Internacional para seguir llegando con éxito a 29 países”.

La conductora Elisa Beristain compartió la noticia de la cancelación de Chisme No Like en sus redes sociales.

Controversia

A pesar del mensaje de Beristain, hay muchas teorías que rondan alrededor de la cancelación del programa. Es bien sabido que Paty Chapoy nunca estuvo muy contenta por el horario de Chisme No Like pues mientras este se transmitía por el canal a+, Ventaneando salía al aire al mismo tiempo, lo cual le quitaba puntos de raiting al programa comandado por la misma Chapoy.

La decisión de que ambos shows se transmitieran en el mismo horario fue tomado por la entonces directora de contenido de TV Azteca Sandra Smester, quien de manera oficial, renunció a TV Azteca por un mejor puesto en Telemundo en 2022, pero muchos medios aseguran que realmente fue despedida, pues sus decisiones afectaron en gran medida a la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dejando tras de sí los raitings más bajos que TV Azteca habría tenido en décadas.

Sandra Smester fue directora de contenido de TV Azteca hasta el año 2021, y fue responsable de que los programas Ventaneando y Chisme No Like se empalmaran en sus horarios.

Es importante recordar que en su estatus de accionista de la televisora, la voz de Paty Chapoy tiene mucho peso, por lo que, de ser cierto el despido de Smester, es probable que Chapoy haya argumentado el emparejamiento con Chisme No Like para que Smester se fuera (y ahora para cancelar definitivamente el programa).

Ahora, con Adrián Ortega como nuevo director de contenidos de TV Azteca, el programa pudo haber sido cambiado de horario, pero por el contrario, fue meramente cancelado, lo que deja muchas dudas en el aire. Alex Kaffie, una de las figuras más importantes del espectáculo en México, compartió en su columna en El Heraldo que Chapoy había sido una de las primeras personas en saber de esta cancelación, lo que “la tendría felícima”.

Que Paty Chapoy vea con buenos ojos la cancelación de Chisme No Like tiene sentido, pues al final del día, ¿quién estaría feliz de invertir dinero en la competencia? (recordando que Chapoy es accionista de la empresa).

¿Cuándo saldrá Chisme No Like del aire?

Todo parece indicar que el programa tendrá su última edición el próximo 10 de marzo, pero como se mencionó anteriormente, aún quedan muchas dudas que resolver: ¿Cuáles serán los cambios que la televisora del Ajusco han hecho para que Chisme no Like fuera cancelado? ¿Qué será ahora de la dupla Beristain - Ceriani? ¿Será que la historia de Smester y Chapoy se repite ahora con el programa que fue rival de Ventaneando en los últimos años?

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like. (Foto: Facebook @chismenolikeoficial).

Opiniones

En la publicación donde Beristain se despidió del programa, los usuarios aprovecharon para compartir su opinión sobre el fin de Chisme No Like, y como era de esperarse, muchos apoyaron la nueva etapa de los conductores, mientras que otros celebraron la decisión de la televisora.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de a conductora:

- “Ustedes despellejaban a los artistas. Y no todos los chismes que daban era verdad. Cuantas veces dijeron que el programa de el Gordo y la flaca, salía del aire, y eso hasta ahorita no a pasado! Veo difícil que los contrate otra televisora”.

- “Las tóxicas te queremos mucho y ahí andamos apoyando con suscripciones, super chats y obviamente like y compartiendo, vendrán cosas maravillosas para chisme no like por qué pueden y se lo merecen”.

- “Ojalá no los renueven, tu boca escupe mucho veneno es válido criticar pero lo que usted hace ya es ruin y grotesco”.