“Nos vemos en el 24″: MC le contestó al PRI por crítica a su estrategia en EdoMex y Coahuila

MC le contestó a Alito Moreno (Foto: Twitter / @PRI_Nacional / @AlvarezMaynez)

Jorge Álvarez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, le contestó a Alito Moreno, presidente del PRI, tras recibir una crítica a la estrategia del partido naranja por no querer participar en las elecciones estatales de Coahuila y Estado de México.

Te puede interesar: Calendario de pagos de Becas para el Bienestar Benito Juárez 2023: cuándo depositan los 5 mil 150 pesos

A través de redes sociales, el legislador federal refrendó este lunes 6 de marzo la estrategia que adoptó MC de cara a las elecciones de junio de este año, pues, al reconocer que no tienen posibilidad de ganar ante un presunto pacto entre Morena y el PRI, prefirieron salirse de esa dinámica.

Y es que ante las críticas del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Álvarez Máynez destacó: " El gran problema de la alianza eres tú (Alito Moreno). Por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas. Se han cansado de repetir que les ‘quitamos’ votos. En realidad ha sido su fachada para intercambiar gubernaturas por embajadas”.

1. El gran problema de la alianza eres tú. Por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas.



2. Se han cansado de repetir que les “quitamos” votos. En realidad ha sido su fachada para intercambiar gubernaturas por embajadas.



3. Tranquilo, nos vemos en el 24 ✌🏽 https://t.co/QzjL4Zs86G — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 6, 2023

Finalmente, el diputado naranja dijo que se verán las caras en 2024, donde se definirá la presidencia de la república, el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República), la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y ocho gubernaturas más.

Te puede interesar: La razón que llevó a Guadiana a ser candidato para las elecciones de Coahuila y no Ricardo Mejía, según Loret de Mola

Cabe destacar que todo esto ocurrió a partir de que MC hizo del conocimiento público que no competirá ni en EdoMex ni en Coahuila, tal como lo refirió Juan Zepeda en un video que divulgó en redes sociales. De acuerdo con la narrativa del también senador de MC, esta decisión se tomó para no caer en juegos que contravienen la democracia.

El senador Zepeda señaló que el PRI podría tener acuerdo con Morena por el Edomex

En ese sentido, Zepeda aseguró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), líder de la coalición Juntos Hacemos Historia, estableció un acuerdo con el PRI, partido quien colocará candidatos en las elecciones de este año para Va por México, para definir la victoria en esos estados. Al respecto, sostuvo que los candidatos de “la vieja política” pactaron el EdoMex para Morena y Coahuila para el PRI.

Te puede interesar: Va por México deja atrás a Morena en Coahuila: Manolo Jiménez se consolida como el favorito sobre Guadiana

Tras propagar este mensaje, Alejandro Moreno criticó la teoría de MC y los tachó de antidemocráticos, pues, de acuerdo con el líder del PRI, demostraron no estar a la altura de “la crisis que vive el país”. Bajo esta lógica, sostuvo que Movimiento Ciudadano fracasó como partido de oposición.

De nueva cuenta, @MovCiudadanoMX demuestra que NO está a la altura de las crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que le dictan desde Morena. Una vez más, MC no tuvo el valor de ser opositor. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 6, 2023

“Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que le dictan desde Morena. Una vez más, MC no tuvo el valor de ser opositor”

Moreno Cárdenas condenó el abandono de MC y explicó esto como un acto de cobardía, pues, a su criterio, abandonaron a “las familias de Coahuila y del Estado de México”. Al respecto, cabe destacar que la coalición Va por México llegó a un acuerdo interno para que el PRI sea quien designe candidaturas este año, mientras que para 2024 será el Partido Acción Nacional (PAN) quien definirá la o el competidor para la presidencia de la república.

“Prefieren estar del lado incorrecto de la historia y darle la espalda a Va por México, la coalición que nació como respuesta a la exigencia de la ciudadanía de ir unidos”

Al calor de sus declaraciones, el priista aseguró que “México no necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano” y que, si la ciudadanía busca una alternativa a la Cuarta Transformación (4T), ya existe un bloque opositor consolidado entre el PRI, PAN y PRD, mismo al que MC ha insistido en no sumarse porque pertenecen a la “vieja política”. En este caso, se destacan las múltiples invitaciones de los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, creadores de Va por México, para que el partido naranja se sume a la alianza, pero MC no ha aceptado.