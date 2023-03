Roberto Madrazo arremetió contra Citlalli Hernández por críticas a Norma Piña

Roberto Madrazo y Citlalli Hernández (Cuartoscuro/Senado)

Roberto Madrazo Pintado aseveró que a la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, le hace falta estudiar la Constitución, luego de que la también senadora acusó que con la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversos personajes políticos fueron beneficiados por la justicia mexicana.

“Citlalli, por lo visto te hace falta estudiar la Constitución. La ministra Piña no dictó esas sentencias. Todos los jueces gozan de independencia al emitir sus resoluciones. No reciben línea de sus superiores... algo que tal vez tú no entenderías”, expresó el ex candidato presidencial por el PRI en 2006.

Y es que, de acuerdo con Hernández Mora, en congruencia por lo dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el arribo de Piña Hernández coincidió con la absolución de la ex secretaria federal, Rosario Robles, acusada por el caso de la “Estafa Maestra”, o el reciente amparo concedido a Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas.

Roberto Madrazo señaló que a Citlalli Hernández le falta estudiar la Constitución (Twitter)

“A partir de la llegada de Norma Piña a la presidencia de la SCJN se han beneficiado personajes innombrables como Rosario Robles, García Cabeza de Vaca y los aliados de García Luna. Fuera Máscaras. Por eso 7 de cada 10 mexicanos consideran que los jueces son corruptos”, acusó Citlalli Hernández a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, López Obrador expresó durante la conferencia mañanera de este 1 de marzo —en el mismo sentido— que durante la administración de Arturo Zaldívar (antecesor de Norma Piña), “se tenía más vigilancia”.

“Es parte de la decadencia del poder judicial. No se ha podido reformar ese poder, que viene del antiguo régimen. Ojalá el poder judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, ahora que llegó la nueva ministra se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, indicó el mandatario federal.

AMLO y Norma Piña han tenido diferencias desde que la ministra asumió la presidencia de la SCJN (Cuartoscuro)

Como ejemplo, señaló que cuando se estaba emitiendo el veredicto en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, “a las tres horas un juez descongelando las de su esposa”, acusó. “Ojalá se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave”, señaló el titular del Ejecutivo federal.

En tanto, consideró que sus declaraciones no son una intervención a otro poder, sino que se trata de “no callar ante la injusticia y la corrupción”.

Cabe señalar que Robles, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue absuelta por un juez federal, luego de que pasó años tras la rejas y en prisión domiciliaria.

La justicia resolvió que los hechos imputados deben ser resueltos por la vía administrativa (y no penal). Con dicha medida, se terminó la “persecución penal y cesan las medidas cautelares”, informó el Consejo Federal de la Judicatura.

Francisco García Cabeza de Vaca consiguió un amparo con el que se cancela la orden de aprehensión en su contra (Especial)

Por otra parte, el ex gobernador García Cabeza de Vaca se hizo de un amparo con el que se ordena la cancelación de la orden de aprehensión en su contra, la cual fue emitida el pasado 4 de octubre de 2022 por su presunta injerencia en delitos como delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita.

Cabe destacar que la fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar dicha resolución ante un Tribunal Colegiado. Por su parte, el ex mandatario panista celebró la decisión: “Soy inocente de lo que se me acusó y hoy la justicia me dio la razón”.